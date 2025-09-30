UACO 2025: Le Ministre nigérien en charge de la Communication est arrivé à Ouagadougou.

Monsieur Adji Ali SALATOU, Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information de la République du Niger, est arrivé dans la matinée de ce mardi 30 septembre 2025 à Ouagadougou. Il a été accueilli par son homologue du Burkina, le Ministre Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO et des membres de son Cabinet.

Une forte délégation du Niger prend part à cette 15e édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO) qui se déroulent du 1er au 3 octobre 2025 à l’Université Joseph KI-ZERBO sous le thème central : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ».

La cérémonie d’ouverture est prévue pour le 1er octobre à 15h.

DCRP-MCCAT