Comoé : la SN SOSUCO prépare activement la campagne sucrière 2025-2026

Banfora, 20 septembre 2025 (AIB)-Le Directeur général de la SN SOSUCO, Djakaridja Hema Ouattara, a effectué, le vendredi 18 septembre 2025, une visite de terrain sur certains champs de canne à sucre, en compagnie de ses directeurs et chefs de division. Cette sortie s’inscrit dans le cadre de l’extension des superficies cultivées et de l’amélioration du système d’irrigation, en vue de mieux préparer la campagne sucrière 2025-2026.

La société dispose d’une superficie totale de 10 000 hectares, dont 7 000 hectares exploitables, avec 4 000 hectares aménagés et irrigués. Actuellement, 3 600 hectares sont effectivement exploités, une situation due à la vétusté du matériel d’irrigation, a expliqué le premier responsable de la société.

« La production du sucre dépend de la réussite des champs de canne. Mes collaborateurs et moi avons jugé nécessaire de constater l’évolution des parcelles, notamment celles qui avaient été infectées mais que nous avons pu récupérer, ainsi que celles qui avaient subi des incendies accidentels lors de la précédente campagne », a indiqué M. Hema.

Le DG a également exprimé sa gratitude au gouvernement du Burkina Faso pour le rachat de la société et les efforts consentis pour améliorer les conditions de travail et de vie des employés.

« Pour que ces efforts ne soient pas vains, j’ai demandé à chacun de donner le meilleur de lui-même afin que la SN SOSUCO continue de répondre aux besoins des générations actuelles et futures du Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Le DG a souligné qu’auparavant la société n’arrivait pas à satisfaire la demande nationale en sucre, « même pas un quart de la population », à cause de problèmes de gestion et d’organisation interne, a-t-il déploré. Toutefois, il se dit confiant quant à l’augmentation du rendement pour la prochaine campagne.

De son côté, le Directeur de la culture et de la mécanisation, Parfait Traoré, a souligné que d’importants efforts ont été consentis : « Nous avons amélioré notre système d’irrigation et mobilisé toutes les équipes durant l’intercampagne pour l’entretien des champs. » Il a salué l’initiative du DG, estimant que cette visite a réconforté et galvanisé davantage les travailleurs de son département.

Jean Paul Yekpaye

AIB/Comoé