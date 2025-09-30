BURKINA-MOUHOUN-MPSR2-ANNIVERSAIRE-COMMEMORATION

Mouhoun/Troisième anniversaire du MPSR 2 : Un cross populaire pour lancer les activités à Dédougou

Dédougou, le 29 sept. 2025, (AIB) – Les forces vives de la région de Bankui en collaboration avec les mouvements de la veille citoyenne, sous le leadership du gouverneur de la région, Babo Pierre Bassinga, ont organisé un cross, ce lundi 29 septembre à Dédougou, dans le cadre des activités commémoratives du troisième anniversaire du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration 2 (MPSR 2).

Ce cross populaire qui a mobilisé un large public dans une atmosphère empreinte d’enthousiasme, marque le début d’une série d’activités dont le couronnement interviendra le 30 septembre 2025 par une série de conférences sur les idéaux de la Révolution progressiste et populaire (RPP).

Le cross s’est déroulé dans les principales artères de la ville de Dédougou, réunissant des participants de toutes générations.

Arborant des t-shirts aux couleurs du pays, les participants ont parcouru quelques kilomètres, illustrant ainsi la cohésion sociale et la détermination des populations à accompagner l’action gouvernementale sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré.

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a salué la mobilisation citoyenne et a rappelé la portée historique de cette commémoration.

Il a souligné les avancées enregistrées depuis l’avènement du MPSR 2 et a exhorté les habitants de la région à demeurer unis et résolument engagés pour bâtir un Burkina Faso de progrès et de solidarité.

« Nous sommes impressionnés par les actions posées par le Chef de l’Etat et mis en œuvre par l’ensemble du gouvernement. Des décisions révolutionnaires sont prises pour que le Burkina Faso soit véritablement souverain sur tous les plans. Ce cross est plus qu’une activité sportive. Il est le reflet de notre cohésion sociale et de notre ferme volonté de bâtir un Burkina Faso souverain, juste et prospère », a déclaré le gouverneur Bassinga.

De même, la coordonnatrice provinciale de la CNAVC du Mouhoun, Salimatou Compaoré, a souligné que l’initiative du sport pour lancer les activités commémoratives du 3e anniversaire du MPSR 2 en ce sens qu’il est puissant facteur de cohésion.

« Ce rendez-vous sportif et festif constitue l’ouverture d’un programme plus large d’activités prévues pour la commémoration. Celles-ci se poursuivront jusqu’au 30 septembre 2025, date à laquelle se tiendront une série de conférences sur les idéaux de la Révolution progressiste et populaire (RPP) » a-t-elle dit.

Mme Compaoré, a invité les participants à se mobiliser pour la suite des activités.

Selon Mme Salimatou Compaoré, la journée du 30 septembre 2025 sera marquée par une série de conférence sur les réalisations du MPSR 2 et sera aussi l’occasion pour expliquer ce qu’est la révolution progressiste populaire.

« Des thèmes qui sont bien choisis pour nous permettre de mieux nous orienter pour accompagner efficacement les initiatives du Capitaine Ibrahim Traoré à travers la RPP » a-t-elle conclu.

A l’issue de la marche, les participants ont eu une séance d’aérobic avant de se séparer.

Il faut noter que les différentes structures de veille citoyenne des communes de la province du Mouhoun ont prévu marquer l’An III du MPSR 2 par des activités patriotiques.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo