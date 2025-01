BURKINA-TUY-NOUVEL AN-VŒUX

Tuy/Vœux : Le PDS de Houndé appelle à plus d’engagement derrière le gouvernement pour la libération totale du pays

Houndé, le 1er janvier 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) communale de Houndé, Souleymane Dianda, a appelé, mardi 31 décembre 2024, à plus de résilience et d’engagement derrière le gouvernement pour la libération totale du pays.

« C’est l’occasion pour nous de saluer toutes ces énergies positives et de souhaiter que l’année 2025 qui s’ouvre soit marquée par une résilience accrue et un engagement renforcé derrière le gouvernement. Cela nous permettra de libérer totalement notre territoire, d’amorcer véritablement notre développement et de consolider notre indépendance dans la fierté, comme cela est proclamé dans notre hymne national », a déclaré Souleymane Dianda lors de son message de nouvel an.

Le PDS a formulé des vœux de santé, de paix, de prospérité et de sécurité pour la commune de Houndé et pour tout le Burkina Faso.

« Au cours de cette année qui débute, nous souhaitons que chacun, à son niveau, puisse mieux se porter et s’engager pour bâtir cette nation qui nous est si chère », a-t-il ajouté.

Il a invité les populations à garder le cap, à rester unies et solidaires pour remporter la victoire finale.

Souleymane Dianda a également exhorté à retenir de l’année écoulée la grande capacité de résilience de la nation.

« Malgré les multiples épreuves, nous avons vu l’ensemble des populations s’engager fortement derrière le gouvernement pour témoigner leur solidarité et leur soutien aux actions menées », a-t-il indiqué.

Le premier responsable de la commune a salué l’accompagnement des populations de Houndé envers la délégation spéciale.

« Dans la vision que nous avons pour la commune, des projets d’envergure sont en cours. Nous souhaitons continuer à bénéficier de leur accompagnement et de leur ferme adhésion afin que ces projets puissent se concrétiser », a-t-il affirmé.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata