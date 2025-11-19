BURKINA – TUY – PORT DU CASQUE – SENSIBILISATION

Tuy : Une association sensibilise les élèves au port du casque à Houndé

Houndé, 16 nov. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la campagne « 1 casque, 1 vie » de Houndé Gold Operation (HGO), menée en partenariat avec Barka Énergie, l’Association des patriotes engagés pour le développement (APED) a organisé, le samedi 15 novembre 2025, au lycée provincial du Tuy, une journée de sensibilisation à la sécurité routière au profit des élèves de la commune.

Cette activité vise à promouvoir le port du casque et à sensibiliser aux règles de la circulation routière. Une centaine de casques ont été remis aux élèves, qui ont également participé à des jeux-quiz sur les bonnes pratiques routières ainsi qu’à des communications sur les risques liés au non-respect du code de la route et sur les conséquences des accidents de la circulation.

Selon le représentant du directeur général de HGO, Désiré Bondé, cette activité s’inscrit dans la campagne « 1 casque, 1 vie », initiée par la Fondation Endeavour en collaboration avec Barka Énergie. M. Bondé a indiqué qu’à cette occasion, HGO offre 367 casques au profit des élèves des lycées et collèges de Houndé. Il a par ailleurs exhorté les bénéficiaires ainsi que l’ensemble des élèves à adopter des comportements responsables sur les routes.

Le président de l’Association des patriotes engagés pour le développement (APED), Ousmane Sama, a expliqué que l’activité vise à protéger la vie des élèves, qui représentent l’avenir du pays. Il a annoncé la poursuite des séances de sensibilisation et de distribution de casques dans les établissements de la ville.

Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Tuy, Seydou Traoré, a exprimé sa gratitude aux initiateurs et a rappelé aux élèves la nécessité d’être prudents dans la circulation.

Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a salué l’initiative, qu’il a jugée noble. L’autorité provinciale a également rendu hommage aux Forces de l’ordre engagées quotidiennement dans la régulation de la circulation.

M. Segda a rappelé les statistiques de la direction provinciale de la Police nationale, faisant état de 129 accidents, dont 17 mortels, ainsi que de nombreux blessés graves enregistrés cette année dans la province. Il a invité les élèves à respecter les règles de circulation, notamment le feu tricolore, et a insisté sur la nécessité, pour ceux qui ont l’âge requis, de passer le permis avant de conduire une moto et de porter obligatoirement le casque.

Agence d’Information du Burkina

BEB/NO/YOS