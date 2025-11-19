Burkina–Est–CICR–Distribution–kits–volaille–Ménages– Vulnérables

Tapoa : La Croix-Rouge offre des kits de volaille à 100 ménages vulnérables de la province

Diapaga, 18 nov. 2025 (AIB) – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a procédé lundi à Diapaga à la distribution de volailles et d’aliments pour volaille au profit de 100 ménages vulnérables, composés de familles hôtes et de personnes déplacées internes.

Au total, 100 ménages ont reçu 600 volailles et 100 sacs de 25 kg d’aliments pour volaille. Chaque ménage a bénéficié d’un kit composé de cinq poules, d’un coq et d’un sac d’aliment.

Selon le président du Comité provincial de la Croix-Rouge de la Tapoa, Tadjoa Coulidiati, cette activité de distribution s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire des ménages les plus fragiles.

Il a indiqué qu’elle vise également à soutenir la résilience des populations éprouvées par les crises alimentaires, sécuritaires et sanitaires, qui ont fortement réduit le cheptel productif dans la province.

M. Coulidiati a aussi précisé que de nombreuses familles ont vu leurs animaux emportés ou volés en raison de l’insécurité. Le CICR entend ainsi contribuer à la reconstitution du capital animalier de ces ménages et à la relance de leurs moyens d’existence.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à bien valoriser ces dons.

Pour Tikoa Tankoano, déplacée de Partiaga, cet appui lui permettra de reprendre ses activités d’élevage abandonnées à cause de la crise.

Résidente de Diapaga, Podama Coulidiati a salué une initiative qu’elle qualifie de « bouffée d’oxygène » pour les femmes dont les activités génératrices de revenus ont été affectées par les déplacements.

Assista Ouédraogo, une autre bénéficiaire, a pour sa part plaidé pour la construction de poulaillers, la formation des bénéficiaires en aviculture, ainsi qu’un soutien accru aux familles hôtes, souvent confrontées à une charge supplémentaire liée à l’accueil des déplacés.

Agence d’Information du Burkina

LBK/ba