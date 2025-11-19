BURKINA – COMOE – INITIATION – CROSS POPULAIRE

Niangoloko / Activités culturelles et sportives : le lycée provincial lance un cross populaire avec 1 500 participants

Niangoloko, 19 nov. 2025 (AIB) – Le lycée provincial de Niangoloko, dans la province de la Comoé, a lancé le mardi 18 novembre 2025 ses activités culturelles et sportives à travers un cross populaire qui a regroupé 1 500 participants.

Le lycée municipal de Niangoloko a ouvert ses activités sportives et culturelles par un cross populaire organisé dans plusieurs artères de la ville.

Cette activité avait pour objectif de promouvoir la pratique sportive en milieu scolaire, de renforcer la cohésion sociale entre les élèves, le personnel, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et la population.

Le cross a enregistré la participation des élèves, du personnel de l’établissement, des autorités administratives (PDS), du Conseil de l’école, des FDS, du personnel de santé et de la population.

À l’issue de l’activité, le proviseur du lycée municipal, Mohamed Nabé, a appelé les élèves à la discipline, à l’ordre, au civisme et à la cohésion sociale avec les FDS et la population.

