Tenkodogo : Le Mouvement Bissa Talèima Minto apporte sa pierre à l’initiative Faso Mêbo

Tenkodogo, 20 sept. 2025 (AIB) – Le Mouvement Bissa Talèima Minto (MBTM) a remis samedi un important lot de matériel, d’une valeur estimée à un million de francs CFA, pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo, portée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso.

La remise du don a eu lieu sur le site du secteur 6, en présence de Kiir Bidimpo et d’une foule nombreuse de chefs coutumiers bissa.

Le don est composé de 5 tonnes de ciment, 5 camions-bennes de sable, 3 brouettes et 5 pelles.

Selon les responsables du MBTM, ce geste traduit la volonté des membres de participer activement au développement du pays, en apportant leur contribution à l’effort collectif voulu par le président du Faso.

« Le mouvement doit aller de l’avant, pour que les différentes communautés et tribus puissent progresser ensemble. Nous sommes là ce matin pour appuyer cette initiative, dans la continuité de celles des anciens », a affirmé Basile Gouba, vice-président du mouvement.

Pour le secrétaire général du MBTM, Harouna Zané, le mouvement est avant tout un cadre culturel voué à la promotion des valeurs en pays bissa. « Et quand on parle de valeurs positives, c’est avant tout la solidarité », a-t-il insisté.

M. Zané a souligné que la mobilisation autour de l’appel du capitaine Ibrahim Traoré est une preuve que les Burkinabè sont prêts à s’unir pour construire leur pays. « La plus belle femme ne peut donner que ce qu’elle a. Nous avons pu mobiliser ce que nous avons, et nous espérons faire encore mieux à l’avenir », a-t-il déclaré.

Revenant sur le rôle du MBTM, il a rappelé que le mouvement œuvre également pour la cohésion sociale, au-delà de la solidarité. « Nos grands-parents ont su vivre ensemble dans la diversité, malgré les difficultés. C’est cet héritage que nous devons préserver afin de bâtir un avenir meilleur », a-t-il expliqué.

Dirigé par Kiir Wur N’na Kaala, plus connu sous le nom de capitaine Djindjeré, chef de la diaspora bissa en Côte d’Ivoire, le MBTM se définit comme un mouvement à vocation culturelle dont les actions contribuent à renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale au Burkina Faso.

À travers ce don, le MBTM veut montrer l’exemple et inciter d’autres communautés à s’associer à l’élan national de solidarité. La cérémonie, arrosée par une fine pluie bienfaitrice considérée comme un présage favorable, a été un moment d’unité et de communion autour d’un objectif commun : bâtir un Faso plus fort et plus solidaire.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata