Tuy : Le nouveau directeur provincial de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Abdoul Latif Sanon, place la communication au codeur de sa gestion

Houndé, 26 Juil. 2025, (AIB)-Le nouveau directeur provincial de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Tuy, Abdoul Latif Sanon a affirmé, le vendredi 25 juillet 2025, sa volonté de mettre la communication au centre de sa gestion pour un climat de travail apaisé et convivial afin d’atteindre les objectifs fixés notamment ceux de l’Offensive agropastorale et halieutiques.

<<Pour ma part, je mettrai la communication au centre de ma gestion pour garantir un climat social de travail et de convivialité afin d’atteindre les objectifs fixés, précisément ceux de l’Offensive agropastorale et halieutiques >> a déclaré, Abdoul Latif Sanon nommé en conseil des ministres le 16 juillet 2025.

M. Sanon s’exprimait lors de sa cérémonie d’installation le vendredi 25 juillet 2025 présidée par le Secrétaire Général de la Province du Tuy, Dieudonné Zeida.

Le nouveau directeur a exprimé sa gratitude aux autorités du ministère en charge de l’ agriculture pour la confiance placé en lui. Ingénieur en pédologie, il a dit mesurer l’ampleur de la mission à lui confiée et s’est engagé à l’assumer avec humilité et dévouement. Il a salué le travail accompli par son prédécesseur et s’est dit prêt à faire des acquis de ce dernier le socle de ses actions futures. Il a sollicité l’engagement des agents de la direction provinciale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (DPARAH) du Tuy ainsi que des forces vives pour relever les défis.

M. Sanon a assuré de travailler en parfaite synergie avec les partenaires techniques et financiers, les projets et programmes, les ONG ainsi que les associations de développement dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations du Tuy.

Après 2 années, 1 mois et 23 jours passées à la tête de la DPARAH du Tuy, Emmanuel Kombema passe le flambeau. Il a saisi l’occasion pour remercier l’ensemble des acteurs qui l’ont accompagné durant l’exercice de sa mission. Parmi eux, il a cité l’administration générale, les corps constitués, les collectivités territoriales, les autorités coutumières et religieuuses, les organisations paysannes et les partenaires au développement. Il a exprimé sa reconnaissance à ses anciens collaborateurs pour leur dévouement et leur professionnalisme tout en rassurant son successeur de sa disponibilité à répondre à ses sollicitudes.

Le Secrétaire général de la province, Dieudonné Zeida a salué les efforts du directeur sorti et les valeurs humaines qu’il a incarnées durant son séjour dans le Tuy. Il a réitéré au directeur entré le soutien de l’administration dans l’accomplissement de sa mission. Il a enfin appelé les forces vives du Tuy à accompagner le nouveau directeur avec la même ferveur qu’elles ont manifesté envers le directeur sorti.

La cérémonie a été marquée par la présence du directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques des Hauts-Bassins, Eric Pascal Adanabou.

Agence d’Information du Burkina

BEB