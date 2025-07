Burkina – Sahel – Élevage – Insémination – Modernisation

Dori : Une campagne d’insémination artificielle pour moderniser l’élevage bovin dans le Sahel

Dori, 24 juillet 2025 (AIB) – La Direction régionale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Sahel a lancé, le jeudi 24 juillet 2025 à Dori, une vaste campagne d’insémination artificielle de bovins dans le cadre de l’offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025.

L’objectif est d’inséminer 900 vaches afin d’améliorer les performances de production de viande et de lait dans la région.

Selon M. Yé Abidiasse, directeur régional en charge de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, cette opération s’inscrit dans une dynamique de transformation structurelle du secteur de l’élevage. Elle vise à construire un système d’élevage moderne, productif, compétitif et résilient.

« Cette campagne participe à asseoir une souveraineté alimentaire durable dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et climatiques », a-t-il affirmé.

Le coût réel d’une insémination est estimé à 75 000 FCFA par vache. Toutefois, dans le cadre de cette opération soutenue par l’État, chaque insémination est subventionnée à hauteur de 70 000 FCFA, ramenant la contribution des éleveurs à seulement 5 000 FCFA. Cette politique incitative vise à encourager un plus grand nombre de bénéficiaires à adopter cette technologie innovante.

Au cours des deux premières journées, les 24 et 25 juillet, une quarantaine de vaches ont déjà été inséminées.

L’insémination artificielle permet, selon un technicien d’élevage ayant requis l’anonymat, de synchroniser les chaleurs de plusieurs vaches et de leur introduire du sperme de taureaux performants, collecté et conservé dans des conditions spécifiques.

Cette méthode moderne favorise une meilleure planification des naissances, améliore la génétique des troupeaux et réduit les risques de transmission de maladies zoonotiques telles que la brucellose ou la tuberculose.

La campagne d’insémination intervient dans un contexte d’insécurité où de nombreux éleveurs ont perdu leurs mâles reproducteurs, rendant difficile la reproduction naturelle du bétail.

Face à cette situation, l’insémination artificielle s’impose comme une alternative crédible pour préserver le cheptel et maintenir la productivité du secteur.

Le directeur régional a exhorté les éleveurs à adhérer massivement à l’initiative pour rentabiliser et moderniser leurs exploitations.

La campagne d’insémination artificielle lancée dans la région du Sahel est une bouffée d’oxygène pour les éleveurs confrontés aux conséquences de l’insécurité et du changement climatique. En facilitant l’accès à des techniques modernes de reproduction, elle constitue un levier important pour la relance durable du secteur de l’élevage, pilier essentiel de l’économie locale et nationale.

Ali Mamoudou Maiga

Aib Séno