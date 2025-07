Burkina/Bittou-Réhabilitation-Pont

Boulgou : Un point endommagé sur l’axe Bittou-Cinkansse réhabilité en trois jours

Bittou, 25 juillet 2025 (AIB) – Les travaux de réhabilitation du pont situé sur l’axe Bittou-Cinkansé dans la région de Nakambé, ont été achevés grâce à une synergie d’action entre les Force de défense et de sécurité et la population locale, soucieuse de restaurer un maillon vital du réseau routier, a constaté AIB.

Endommagé par les intempéries et sous l’effet de surcharges de véhicules poids lourds, la rupture de l’ouvrage constituait depuis plusieurs semaines une inquiétude pour les usagers de l’axe Bittou-cinkansé, important corridor économique reliant le Burkina Faso au Togo.

Sa réhabilitation, en trois jours, a été possible grâce à la conjugaison des efforts des techniciens animés par un esprit de résilience et d’engagement patriotique.

Les travaux supervisés par les FDS, ont consisté à renforcer les structures porteuses du pont, à sécuriser les abords pour garantir une circulation fluide et sécurisée.

La population mobilisée en grand nombre a apporté une contribution précieuse.

Ibrahim Zampaligré, un riverain de la localité a exprimé sa satisfaction pour le rétablissement rapide du pont. Il a remercié les autorités pour leur rapidité et les forces de défense et de sécurité pour leur présence durant les travaux de l’ouvrage.

Il a invité les transporteurs à respecter les règlements du gouvernement pour la sauvegarde des ouvrages.

Agence d’information du Burkina

