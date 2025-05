Tuy : Kari, “La terre” d’union entre Peulhs et Bwaba

Houndé, 11 mai. 2025 (AIB) – À Kari, village de la commune de Houndé dans la province du Tuy, vit une forte communauté peulh. Installés précisément dans le quartier Bonsan depuis plusieurs années, ces Peulhs constituent un exemple remarquable d’intégration socio-culturelle dans ce village bwaba.

Le soleil se lève en cette matinée du jeudi 17 avril 2025 sur les collines de Kari, village situé à une quinzaine de kilomètres de Houndé, chef de lieu de la province du Tuy. Nous sommes au quartier Bonsan qui abrite une forte communauté peulh. Il est difficile de connaitre leur nombre exact. Cette communauté est principalement constituée des familles Barry, Diallo, ainsi que des Poueho, des Bwaba « fulanisés ».

Assis en compagnie des siens sous les grands manguiers de la cour de la mosquée, le doyen de la communauté peulh de Bonsan, Ahmidou Barry, 80 ans, retrace l’histoire de l’installation des Peulhs à Kari : « Je ne sais pas exactement la date d’arrivée des premiers Peulhs à Bonsan, mais nous savons qu’ils se sont installés ici autour du XIXᵉ siècle », raconte-t-il. Selon les témoignages, le premier Peulh à s’installer à Bonsan, un certain Djeïdi Barry, serait venu du Mali. « Il a eu une famille, et la communauté s’est élargie. Par la suite, d’autres Peulhs sont venus des provinces du Bam, du Sourou…», explique Ahmidou Barry. Aujourd’hui, la communauté peulh de Bonsan est reconnue pour sa remarquable intégration socio-culturelle dans ce village bwaba, où plusieurs générations de ses membres sont nées. « Entre nos propriétaires terriens et nous, il y a une très bonne cohabitation. Nous prenons part à leurs activités et ils font de même », affirme le doyen.

À Kari, les liens sociaux entre Peulhs et Bwaba se renforcent à travers des activités et cérémonies collectives, marquées notamment par la parenté à plaisanterie. Travaux champêtres durant l’hivernage, battues collectives pendant la saison sèche, ces activités traduisent des valeurs de solidarité et d’entraide qui consolident la relation entre les deux communautés.

Mariages et baptêmes sont également des moments de communion, où les unions entre Peulhs et Bwaba ne sont pas rares. « Depuis que nous sommes ici, nous partageons pratiquement toutes nos activités », insiste Ahmidou Barry.

Malgré leurs différences culturelles, Peulhs et Bwaba de Kari ont toujours su cultiver la tolérance et le vivre-ensemble. « Les Bwaba ne nous contraignent pas à suivre leur religion. Certes, nous ne sommes pas de la religion traditionnelle, mais lors des funérailles ou de certaines cérémonies religieuses, nous participons », témoigne Ahmidou Barry.

Aminata Poueho, mariée à un Peulh et mère de trois enfants, est d’origine bwaba. « Je me sens très bien intégrée dans la communauté de mon époux », déclare-t-elle en souriant. Son mariage n’a en rien altéré ses relations avec les autres femmes du village. « Je collabore bien avec elles. Nous appartenons aux mêmes groupements et nous nous retrouvons lors des mariages et baptêmes », précise-t-elle.

À Kari, beaucoup de Peulhs parlent couramment le bwamou, la langue des Bwaba. C’est le cas d’Ibrahim Barry, agriculteur-éleveur peulh résidant à Bonsan. Marié à une femme bwaba et père d’une dizaine d’enfants, il s’exclame : « Je parle le bwamou à tel point qu’on dirait que je ne suis pas Peulh ! »

Certes, la cohabitation n’est pas exempte de quelques remous, mais selon les habitants, il n’y a jamais eu de stigmatisation ni de menaces graves.

« Nous ne nous sommes jamais sentis menacés au point de vouloir quitter le village », rassure Ahmidou Barry.

Le président du Conseil villageois de développement (CVD) de Kari, Issouf Coulibaly, un sexagénaire fils du village, salue cette bonne cohabitation historique. « Nous sommes nés et avons trouvé que nos parents vivaient ensemble avec les Peulhs », souligne-t-il.

« Nous faisons tout ensemble. Ils sont même présents dans le bureau du CVD », confie M. Coulibaly, tout en invitant Peulhs et Bwaba à continuer de cultiver la paix pour préserver l’harmonie du village.

Message du doyen Ahmidou Barry: « Nous vivons en paix depuis notre installation à Kari»

« Nous vivons en paix, depuis notre installation à Kari. Que le Tout-Puissant bénisse notre pays, le Burkina Faso, et notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, afin que la tranquillité et la paix reviennent »

Message de l’imam Ahmadou Barry: « En tant que guide religieux, nous n’avons aucun problème de cohabitation avec les communautés animistes»

« En tant que guide religieux, nous n’avons aucun problème de cohabitation avec les communautés animistes. Elles ne nous dérangent pas, et nous non plus. Nous refusons d’utiliser la religion pour nuire au pays, car notre islam prône la paix. Je formule des prières pour que le pays retrouve la paix et que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, réussisse sa mission de reconquête et de sécurisation du territoire national »

