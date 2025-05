Sahel : des tablettes e-nomade pour apprendre en fulfulde et gulmacema

Dori, 12 mai 2025 (AIB) – Le directeur régional de l’Enseignement préscolaire, primaire et de l’Éducation non formelle (DREPPNF) du Sahel, M. Elhadji Boubacar, a reçu, ce 12 mai 2025 à Dori, 200 tablettes éducatives équipées d’un logiciel dénommé e-nomade, au profit des apprenants en langues fulfulde et gulmacema.

Le matériel, remis par M. Étienne Zida, représentant de l’organisation Open-Education, est composé de 200 tablettes Android, équipées de l’application e-nomade, ainsi que d’accessoires et d’accumulateurs d’énergie solaire.

Selon M. Zida, e-nomade est une solution alternative d’alphabétisation en langues nationales, offrant aux apprenants des possibilités d’apprentissage intra ou extra muros. Elle a été développée par Open-Education dans les langues fulfulde, dioula, mooré et gulmacema.

Le directeur régional de la DREPPNF du Sahel, M. Elhadji Boubacar, a félicité Open-Education pour la mise au point de cette application, réalisée avec le soutien de IAMGOLD Essakane SA.

« Elle permettra de promouvoir et de vulgariser l’enseignement dans les langues nationales, qui sont les principaux vecteurs de transmission de nos cultures et de nos traditions », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce matériel sera utilisé à bon escient afin d’obtenir des résultats probants, à même de rendre concluante la phase pilote de cette belle initiative.

Le président du Cadre des opérateurs en alphabétisation du Sahel, M. Amadou Diallo, a vivement remercié le donateur. À l’écouter, ce matériel facilitera l’acquisition du savoir par les apprenants. M. Diallo a souhaité également le renforcement des capacités des opérateurs en alphabétisation pour garantir une utilisation optimale de cet équipement.

Ali Mamoudou Maïga

AIB / Séno