Burkina Faso / Banque Africaine de Développement : Des échanges pour renforcer la qualité de la coopération

Ouagadougou, 12 mai 2025 (AIB) – Le gouvernement du Burkina Faso et une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD) ont entamé, ce lundi, un dialogue de haut niveau sur le document de stratégie pays intérimaire 2022-2025, en vue d’évaluer l’état de la coopération entre les deux parties et de dégager les priorités du gouvernement.

Le gouvernement burkinabè et la délégation de la BAD ont échangé sur la mise en œuvre de cette stratégie intérimaire, qui arrive à son terme à la fin de l’année 2025, afin d’examiner les réalisations, d’identifier les défis et de discuter des perspectives de consolidation de la coopération.

« Le Burkina a signé un document de stratégie pays avec la Banque africaine de développement, couvrant la période 2022-2025, qui prend bientôt fin. Aujourd’hui, il s’agissait de l’examiner pour dégager ce qui a bien fonctionné, ce qui ne l’a pas été, et définir les mesures à prendre », a déclaré le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Aboubacar Nacanabo.

Il a par ailleurs souligné que la BAD et le gouvernement burkinabè mènent ensemble d’importants projets dans des domaines tels que l’électricité, l’agriculture, les infrastructures, l’environnement et l’énergie. Certains de ces projets donnent déjà de bons résultats, tandis que d’autres rencontrent encore des défis à relever.

M. Nacanabo a également rappelé que le document de stratégie pays 2022-2025 arrive à échéance la même année que le Référentiel national de développement.

« Étant donné que ce document de stratégie intérimaire doit être aligné sur notre Référentiel national de développement, qui est en cours d’élaboration, il a été envisagé une prolongation d’un (1) an afin de pouvoir poursuivre sur la base de la stratégie actuelle, en attendant que le nouveau référentiel soit prêt », a-t-il expliqué.

Selon Nwabufo Nnenna, vice-présidente chargée du développement, de l’intégration et de la prestation de services à la BAD, la délégation est venue recueillir les orientations du gouvernement burkinabè à travers des échanges sur la mise en œuvre de la stratégie intérimaire qui arrive à échéance cette année.

« Depuis le début des interventions de la BAD au Burkina Faso en 1970, la Banque a approuvé, fin avril 2025, 115 projets sous forme de prêts et de dons, pour un montant avoisinant 1 200 milliards de FCFA », a-t-elle précisé.

Agence d’Information du Burkina

