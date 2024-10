Tuy/Journées d’engagement patriotique : Les populations donnent leur sang pour sauver des vies

Houndé, 14 octobre 2024(AIB) – La province du Tuy, en collaboration avec le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Bobo-Dioulasso, a organisé ce dimanche 13 octobre 2024 à Houndé, une opération volontaire et gratuite de don de sang dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Pour marquer leur engagement patriotique, les populations de la province du Tuy ont donné leur sang le dimanche 13 octobre 2024 à Houndé. L’activité a été organisée en collaboration avec le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Bobo-Dioulasso.

Selon le haut-commissaire Issiaka Segda, cette opération de don de sang s’inscrit dans le cadre de la 2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. « Nous avons organisé cette collecte de sang pour montrer notre engagement patriotique et également apporter notre contribution pour sauver des vies », a-t-il indiqué. Il a précisé qu’il s’agit d’une opération volontaire et gratuite.

Issiaka Segda a également expliqué que ce don de sang vise à venir en aide aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) qui sont sur le front, ainsi qu’aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans.

Pour le médecin-chef du district sanitaire de Houndé, le docteur Youssouf Ouédraogo, cette collecte de sang va permettre d’appuyer le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et les différentes formations sanitaires en matière de besoins en sang. Il a souligné que certaines pathologies comme le paludisme entraînent des anémies et a évoqué les victimes d’accidents qui ont besoin de sang. Le docteur Ouédraogo a ainsi salué les autorités pour cette initiative et remercié les populations pour avoir répondu à l’appel.

Selon l’agent de santé en hémobiologie Christine Wendinda Elidson, par ailleurs chef de l’équipe du CRTS de Bobo-Dioulasso venue pour l’opération, la prévision pour cette collecte de sang est de 80 poches. Elle a précisé que l’opération se déroule en quatre étapes principales : l’enregistrement, la sélection médicale, le prélèvement et la collation. Selon elle, les personnes qui peuvent donner leur sang sont les jeunes de 18 à 55 ans.

Après avoir donné l’exemple en faisant un don de sang, le haut-commissaire Issiaka Segda s’est dit content et fier d’avoir accompli ce devoir citoyen, en sachant que son sang sera utilisé pour sauver une vie.

Agence d’Information du Burkina

BEB