Séno : Des PDI attendent une production de 20 tonnes de riz dans la mare de Dori

Dori, (AIB)-Le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, a visité le mardi 15 octobre 2024, un périmètre rizicole de 8 hectares situé sur les berges de la mare de Dori, exploité par 55 producteurs, dont 51 personnes déplacées internes (PDI), membres de la coopérative simplifiée des producteurs de riz de Dori.

Le premier responsable de la région du Sahel a confié être venu constater de visu les fruits des efforts de ces exploitants modèles, les encourager et évaluer les mesures correctives à apporter afin de permettre d’exploiter le périmètre à temps plein.

Il s’est dit très satisfait du travail accompli et a félicité les producteurs pour la qualité et la quantité du riz qui sera moissonné, ce qui leur permettra de subvenir à leurs besoins de consommation familiale et de monétiser le surplus.

Le gouverneur a surtout encouragé les autres membres de la coopérative à rejoindre le site et a incité les PDI ainsi que les populations hôtes de Dori à s’inspirer de l’exemple des exploitants de la coopérative simplifiée des producteurs de Dori.

Décrivant le périmètre rizicole de cette coopérative, le directeur régional de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Sahel, M. Yé Abidiasse, a indiqué qu’il couvre 8 hectares, comprenant 100 parcelles, et a été entièrement aménagé par les PDI.

M. Yé a expliqué que c’est la variété de riz FKR19, d’un cycle de 115 jours, avec un rendement de 2,5 tonnes par hectare, qui est produite sur ce site, soit une production attendue de 20 tonnes.

Il a ajouté que la contribution de sa structure a été les semences et les fertilisants. Il a conclu en mentionnant que la difficulté du site est la maîtrise de l’eau et que des prospections sont en cours.

Le représentant des producteurs, M. Boubacar Maiga, a remercié les services techniques pour leur accompagnement et a exhorté les PDI et les populations hôtes de Dori à emboîter le pas.

Outre ce périmètre rizicole, les PDI de Dori ont exploité 4 hectares de haricots et 26 hectares de petit mil au cours de cette saison agricole.

Agence d’information du Burkina

AMM