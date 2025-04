Tuy : Ali Diko, « le plus Bwaba des Peulh » de Boni

Houndé, 18 avril 2025 (AIB) – Ali Diko est un boucher peulh bien intégré à Boni, situé à une quinzaine de kilomètres de Houndé, dans la province du Tuy. Connu pour être « le plus Bwaba des Peulh » de Boni, il entretient de bons rapports avec les habitants du village où il vit depuis plus d’une vingtaine d’années.

Boni, le 8 avril 2025. Il est 15 heures. Comme à l’accoutumée, la gare routière du village est animée au rythme des commerces installés au bord de la route nationale n°1, ainsi que de ses usagers.

Sur le bas-côté de la chaussée, des hommes assis sur un banc, à l’ombre d’un hangar de fortune, devisent. Le plus jeune, de teint clair, de taille moyenne, la quarantaine bien sonnée, veille sur le grin depuis un étal garni de viandes.

Il s’agit du boucher Ali Diko, connu pour être le plus Bwaba des Peulh de Boni. Ce boucher s’est spécialisé dans la vente de viande de petits et gros ruminants, qu’il propose fraîche ou grillée à ses clients du village et des localités environnantes.

Originaire de Dori, ce Peulh, marié et père de sept enfants, s’est installé depuis plus d’une vingtaine d’années dans ce village bwaba. « Je suis arrivé à Boni en 2004. J’ai été très bien accueilli par les Bwaba, qui sont mes esclaves », lance-t-il en souriant, sur fond de plaisanterie.

Il affirme avoir toujours entretenu des relations stables avec les habitants du village. « Depuis que je suis à Boni, j’entretiens de très bons rapports avec les habitants du village. On me respecte. Je n’ai véritablement pas de problèmes avec mes esclaves », a-t-il déclaré.

Ali reconnaît toutefois que les malentendus ne manquent pas dans les relations humaines. « Chaque fois que je me suis rendu coupable d’un quelconque manquement envers mes djatigui (mes tuteurs, en langue nationale dioula, Ndlr), je présente mes excuses et, sous fond de plaisanterie, le tour est joué », dit-il.

Exemple d’intégration réussie en pays bwa, Ali Diko vit ainsi en parfaite cohésion avec ses djatigui ainsi que les autres communautés vivant dans le village.

« En plus du fulfuldé que je parle très bien, je parle aussi le bwamu, le moré et le dioula. Quant à mes enfants, ils sont tous nés ici. Je peux dire qu’ils parlent mieux le bwamu que leur langue maternelle », explique-t-il.

Concernant son activité, M. Diko affirme rendre grâce à Dieu, car elle lui permet de gagner dignement sa vie. « La boucherie me permet de faire les dépenses de mes enfants ainsi que de régler des problèmes en famille », confie-t-il.

Grâce à son activité, Ali Diko dit avoir construit plusieurs logements dans le village. « Dieu m’a fait grâce, car au début j’étais en location, mais aujourd’hui j’ai acquis des terrains qui m’ont permis de construire des maisons où je vis avec ma famille », se réjouit-il.

Les habitants du village apprécient Ali Diko pour la qualité de sa viande et les valeurs humaines qu’il incarne. Korotimi Lamien, de l’ethnie bwaba, réside à Boni. La sexagénaire dit connaître Ali Diko, qu’elle appelle affectueusement « mon esclave », depuis environ vingt ans.

« Je paie la viande avec lui. Le jour où je n’ai pas d’argent, comme c’est mon esclave, il m’en donne gracieusement », soutient-elle en éclatant de rire.

Mme Lamien a également des liens étroits avec la famille Diko. « Le jour du Ramadan, j’étais dans sa famille. J’ai même aidé sa femme à faire la cuisine et, ensemble, nous avons bu et mangé ».

Daouda Traoré est un autre habitant du village. La soixantaine bien sonnée, ce Dafing natif de Boni, également ancien boucher, considère Ali Diko comme un frère.

« Ali est pour moi un petit frère. Nous avons collaboré à ses débuts, mais je n’ai jamais eu de problèmes avec lui », a-t-il déclaré.

Le message du boucher Ali Diko

« Le Faso est notre pays à tous. En principe, nous devons nous aimer comme nos devanciers ont vécu en bonne entente, parce que si nous ne nous entendons pas, il ne fera pas bon vivre dans le pays. J’invite donc tout le monde : enfants, jeunes, adultes et vieux à cultiver l’amour du prochain et l’entente ».