Trafic d’enfants : la police municipale de Koudougou libère deux mineurs

Koudougou, 21 mars 2025 (AIB) – La police municipale de Koudougou a mis un coup d’arrêt à un réseau de trafic d’enfants, ce jeudi, en interceptant un individu s’apprêtant à emmener deux mineurs vers un site d’orpaillage dans la Bougouriba.

L’opération, menée à la gare routière de Koudougou, a permis de libérer deux enfants âgés de 11 et 12 ans. L’intervention des forces de l’ordre a été déclenchée par un signalement anonyme, alertant sur la présence d’un homme et de deux jeunes enfants, sur le point de quitter la ville dans des conditions suspectes.

Lors de l’interpellation, l’individu a déclaré travailler lui-même sur un site d’orpaillage et a affirmé emmener les enfants avec lui. Cependant, il n’a pu présenter aucun document justifiant d’une autorisation parentale, dans le contexte sécuritaire actuel.

Face à ces éléments, la police municipale a immédiatement procédé à l’arrestation de l’homme et de l’un de ses complices présumés. Ils ont été remis à la direction régionale de la protection de l’enfance, où une enquête est en cours pour déterminer l’étendue du réseau et les motivations des trafiquants.

Les deux enfants, quant à eux, seront pris en charge par les services sociaux et devraient être reconduits vers leurs familles respectives, une fois les vérifications nécessaires effectuées.

Cette opération met en lumière la persistance du trafic d’enfants, un fléau qui continue de sévir dans la région, malgré les efforts des forces de sécurité et des organisations de protection de l’enfance. En effet, 14 mineurs, âgés de 11 à 14 ans, ont été interpellés par la police municipale de Koudougou le 10 janvier dernier alors qu’ils étaient convoyés vers des sites d’orpaillage.

La police municipale de Koudougou appelle donc la population à la vigilance et encourage chacun à signaler toute situation suspecte, afin de protéger les enfants les plus vulnérables.

« Nous sommes déterminés à lutter contre ce fléau et à assurer la sécurité de nos enfants », a déclaré le commandant de la police municipale, Patrice Bonkoungou, soulignant l’importance de la collaboration entre les forces de l’ordre et la population. Il a réaffirmé l’engagement de la police municipale de Koudougou à être toujours proche et au service de la population, et rappelle que la protection de l’enfance est l’affaire de tous.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB