Tournoi rugby à 7 : les Etalons du Burkina Faso sont arrivés à l’Ile Maurice

Ouagadougou, 20 juin 2025 (AIB) – L’équipe nationale de rugby à 7 du Burkina Faso est arrivée jeudi soir à l’Ile Maurice pour prendre part au tournoi de leur catégorie, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de rugby.

Le Burkina Faso évoluera dans la poule B en compagnie de l’Afrique du sud, du Nigéria et de la Zambie. La poule A est composée de l’Ouganda, du Kenya, de la Côte d’Ivoire et du Ghana pendant que la C comprend le Madagascar, le Zimbabwe, la Tunisie et le pays hôte, l’Ile Maurice.

Le tournoi se déroule à l’Ile Maurice du 21 au 22 juin 2025.

Agence d’information du Burkina

