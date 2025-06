Burkina-Démobilisation-Appels-Service-National-Développement

Burkina/Service national patriotique : Plus de 600 appelés formés dans plusieurs métiers en 2024

Ouagadougou, 20 juin 2025 (AIB) – Le Service national pour le développement (SND) a formé, en 2024, plus de 600 appelés du service national patriotique dans plusieurs métiers, notamment en soudure, en électricité et en menuiserie, a indiqué vendredi le directeur général du Service national pour le développement, le Colonel Moctar Haïdara Taboré.

« Au cours de l’année 2024, le SND a formé 600 appelés dans les métiers de la soudure, de l’électricité, du bâtiment, de la menuiserie et de la maçonnerie, ainsi que plus de 3000 appelés et jeunes des régions en civisme et en patriotisme », a déclaré le Colonel Moctar Haïdara Taboré.

Il a également précisé que plus de 2000 fonctionnaires, issus des établissements de formation professionnelle des agents de l’État, ont bénéficié de la formation civique et militaire.

Le directeur général du SND s’exprimait le vendredi 20 juin 2025, lors d’une conférence de presse à Loumbila.

Selon lui, la formation civique et militaire vise à inculquer aux jeunes appelés du Service national patriotique (SNP) des valeurs, des vertus et des capacités leur permettant de servir l’intérêt général. Avec ces aptitudes, les appelés sont de potentiels réservistes de qualité, capables de soutenir l’armée dans la défense de la Nation.

À l’entendre, au vu de la loi, le service national patriotique est obligatoire et égal pour tous les citoyens burkinabè remplissant les conditions.

Selon le directeur de la mobilité et de l’administration des appelés, Sévérin Traoré, des dérogations sont prévues dans le cadre de l’accomplissement du service national patriotique. Il s’agit notamment de la dispense, de l’ajournement et du transfert.

« Sont dispensés du SNP les citoyens âgés de 35 ans révolus sans avoir fait l’objet d’une incorporation, ceux ou celles ayant au moins trois enfants, ainsi que les citoyens atteints d’un handicap physique ou mental dûment constaté par un médecin agréé », a-t-il précisé.

Pour M. Traoré, tous les citoyens ayant déjà accompli leur service national patriotique par le passé sont également exemptés, puisqu’ils disposent d’une attestation.

L’ajournement intervient lorsqu’un appelé, se trouvant dans une situation sociale compliquée (état de grossesse, mère d’un enfant de moins de deux ans ou autres situations exceptionnelles), demande le report de son incorporation au SNP, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le transfert, Sévérin Traoré a expliqué qu’il s’agit de la situation d’un appelé qui, au cours de sa formation, est recruté par une autre structure et doit immédiatement y poursuivre sa formation.

« Dans ce cas, il lui est permis de faire un transfert pour capitaliser le temps passé dans la structure précédente et terminer sa formation dans la nouvelle structure », a-t-il clarifié.

Agence d’information du Burkina

