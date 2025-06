BURKINA-CENTRE-OUEST-DÉVELOPPEMENT-ENDOGÈNE-FORMATION

Association AEFA : pour l’autonomisation des femmes et des jeunes

Koudougou, le 20 juin 2025 (AIB) – L’Association assurance éducation, la famille d’abord (AEFA) qui œuvre pour l’autonomisation des femmes et des jeunes, a clôturé vendredi, ses activités 2024-2025, lors d’une cérémonie tenue à la salle des fêtes de la mairie de Koudougou, a constaté l’AIB.

L’événement, axé sur le thème « Autonomie des femmes et des jeunes, socle d’un développement durable et une garantie pour une famille épanouie », a mis en lumière les réalisations de l’association en matière de formation professionnelle et d’insertion.

Le coordonnateur national de l’AEFA, Eric Nikiema, a souligné que l’association, créée en 2012 et officiellement reconnue en 2023, regroupe de jeunes leaders engagés pour leur propre développement.

L’une des missions principales de l’AEFA est de former les femmes et les jeunes à diverses activités génératrices de revenus afin de créer des emplois et de réduire le chômage. M. Nikiema s’est dit très satisfait des résultats obtenus. L’association a formé et équipé plus de 1500 femmes et jeunes dans trois régions du Burkina Faso à savoir les Cascades, le Nord et le Centre-Ouest.

Les formations ont couvert des domaines variés tels que la teinture du pagne Koko Dunda, le tissage du pagne Faso danfani, la décoration événementielle, le tricotage, la saponification et le perlage.

Le coordonnateur de l’AEFA a exprimé sa gratitude envers Ali Bonkoungou, PDG de SALSABIL Bâtiment, et tous ceux qui ont contribué au succès de l’association. Les bénéficiaires, quant à elles, ont remercié les responsables de l’AEFA pour leur soutien indéfectible et leur contribution significative à l’amélioration de leurs conditions de vie, formulant des vœux de prospérité pour la mission de l’association.

L’AEFA vise à promouvoir l’éducation, la protection de la famille et de l’environnement, le tourisme et l’insertion sociale.

