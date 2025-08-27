FOOT-BFA-NGR-CIV-SPORT-CAF-UFOA-LIGUE-CHAMPIONS-TOURNOI-QUALIFICATIF

Tournoi qualificatif Ligue des champions dames : l’USFA domine l’AS Garde du Niger (1-0)

Ouagadougou, 27 août 2025 (AIB)-Les Colombes de l’Union sportive des forces armées du Burkina Faso ont battu mardi soir au stade du lycée scientifique de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), l’AS GNN du Niger sur le score étriqué de 1 but à 0 dans la poule A, comptant pour le tournoi qualificatif de la Ligue des champions des dames de l’Union des fédérations ouest-africaines de la zone B (UFOA-B).

Après cette victoire les Colombes de l’USFA joueront contre l’ASEC d’Abidjan le vendredi 29 août prochain au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Agence d’information du Burkina

as/ata