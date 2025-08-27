Burkina-Liptako-États-Généraux-Décentralisation

Séno : Des consultations régionales pour adapter la décentralisation aux réalités sécuritaires et socioculturelles du pays

Dori, 26 août 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Liptako a organisé, du 25 au 27 août 2025, des consultations régionales sur la décentralisation. L’objectif est de dresser un diagnostic sans complaisance du processus en cours et proposer des réformes adaptées aux réalités sécuritaires, politiques et socioculturelles du Burkina Faso.

Les travaux, présidés par le gouverneur de la région, Abdoul Karim Zongo, ont réuni autorités administratives, leaders communautaires, représentants de la société civile ainsi que d’anciens élus locaux.

Dans son allocution d’ouverture, le gouverneur a rappelé que la crise sécuritaire actuelle interroge profondément le fonctionnement des institutions publiques, y compris au niveau local.

Pour lui, la finalité recherchée à travers la décentralisation, à savoir le développement local, demeure encore mitigée dans de nombreuses collectivités territoriales.

Selon M. Abdoul Karim Zongo, le processus a été marqué par des faiblesses structurelles : exécution approximative de projets de développement, faible implication des populations, manque de ressources propres et contribution limitée des collectivités à l’amélioration de l’employabilité des jeunes.

Ces insuffisances, a-t-il souligné, compromettent l’efficacité du système et appellent à une réorientation.

« La décentralisation a besoin d’une nouvelle vision et d’un nouveau jalon », a insisté le gouverneur, justifiant ainsi la tenue de ces assises régionales.

Trois jours durant, les participants ont échangé en plénières et en groupes de travail sur quatre thématiques majeures : la décentralisation/déconcentration et transfert de compétences aux collectivités territoriales, la gouvernance locale et le développement endogène, la fonction publique territoriale et enfin le financement de la décentralisation.

Ces thématiques visent à fournir une base de réflexion solide pour un système plus inclusif et plus efficace, capable de répondre aux défis du moment.

Le gouverneur Abdoul Karim Zongo estime que ces consultations sont une opportunité stratégique pour dresser un état des lieux lucide et objectif, mais surtout de tracer des pistes de réformes innovantes.

Il a par ailleurs exhorté les participants à des échanges francs, constructifs et inclusifs, dans un esprit de patriotisme et de vérité.

L’implication de toutes les couches sociales dans cette démarche est considérée comme essentielle pour bâtir une gouvernance locale qui tienne compte des réalités socioculturelles et sécuritaires du Sahel.

Au terme de ces consultations, les recommandations attendues devraient contribuer à donner un nouveau souffle à la décentralisation au Burkina Faso.

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques, repenser la gouvernance locale apparaît comme une nécessité pour renforcer la cohésion sociale et favoriser un développement endogène durable.

Agence d’information du Burkina

