L’AES s’incline sur la mémoire de Alino Faso et réclame toute la lumière sur sa disparition

Ouagadougou, 26 août 2025(AIB)-La Confédération des États du Sahel (AES) s’est dite émue par la mort, dans des circonstances troubles en Côte d’Ivoire, du philanthrope burkinabè Alino Faso. Elle exige par ailleurs toute la lumière sur l’affaire.

Près d’un mois après la disparition tragique de Alain Christophe Traoré dit Alino Faso, les réactions se poursuivent.

La dernière en date est le communiqué conjoint produit lundi par les ministres de la Justice de l’AES sur ce dossier pour lequel Ouagadougou a promis qu’il ne restera pas impuni.

« Tout en présentant leurs condoléances émues à la famille et aux proches de Feu M. Alain Christian Traoré dit «Alino Faso», ainsi qu’à tous ceux qui partagent son combat, les Ministres chargés de la Justice et des Droits de ‘Homme de la Confédération des Etats du Sahel (AES) exigent des autorités ivoiriennes, une enquête transparente et diligente pour faire toute la lumière sur les circonstances très troubles de sa mort tragique, afin que les auteurs, co-auteurs et complices de sa disparition répondent de leurs actes », lit-on dans le texte.

Alino Faso, homme de culture et philanthrope, a été interpellé en janvier en Côte d’Ivoire pour un prétendu espionnage pour le compte d’un pays étranger.

La justice ivoirienne argue qu’il s’est suicidé le 24 juillet 2025 dans l’école de gendarmerie d’Abidjan.

Mais la justice burkinabè a ouvert une enquête soupçonnant un crime crapuleux.

Agence d’information du Burkina

ATA/as