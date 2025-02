Burkina-Foot-Maracana

Tournoi de la cohésion African Initiative : Niou FC remporte le trophée

Ouagadougou, 2 fév. 2025(AIB)- Niou FC a remporté samedi face à Yarcé FC (1-0, tirs aux buts), la finale du grand tournoi de la cohésion sociale organisé par l’Association Jeunesse Debout pour la Paix et le Développement (AJDP), en partenariat avec l’association Russo-burkinabè, African Initiative.

Le quartier Wobrègré de Ouagadougou a vibré le samedi 1er février 2025, au rythme du Grand Tournoi de la Cohésion Sociale, un événement marquant organisé par l’Association Jeunesse Debout pour la Paix et le Développement (AJDP), en partenariat avec l’association Russo-burkinabè, African Initiative.

La finale a opposé Niou FC à Yarcé FC, offrant un spectacle captivant. Et c’est aux tirs au but que Niou FC a triomphé, marquant 1 but à 0. Ce tournoi qui a débuté le vendredi 31 janvier 2025 a rassemblé 8 équipes et a été tenu sur deux jours, avec un match de gala entre FC KAZA et FC NA-TILGUE.

Le thème de cette première édition était, « Jeunesse et Engagement Citoyen face au Défi Sécuritaire au Burkina Faso », a permis de sensibiliser les jeunes sur l’importance de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

as/ata