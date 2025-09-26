Tourisme à Bagré : un couple sud-africain casse les clichés

Ouagadougou, 25 septembre 2025(AIB)-En visite à Bagré dans le cadre du SITHO 2025, un couple de journalistes sud-africains a exprimé sa surprise face au décalage entre l’image négative souvent véhiculée à l’international sur le Burkina Faso et la réalité sur le terrain. Séduits par les richesses culturelles et l’hospitalité burkinabè, ils appellent les Africains à venir découvrir par eux-mêmes un pays « en reconstruction et plein de potentiel ».

« Tout ce qui se dit sur le pays n’est que du bruit. Nous avons constaté que la réalité est bien différente », a poursuivi le couple Preston, qui dirige un magazine et une radio en Afrique du Sud.

Le couple a participé jeudi à une excursion touristique à Bagré, dans la Région du Nakambé, dans le cadre du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie (SITHO).

Cette incursion, baptisée Educ’Tour 2025 et organisée par Faso Tourisme, visait à faire découvrir les potentialités touristiques du Nakambé, région invitée d’honneur de la 15e édition du SITHO.

Elle a permis à une trentaine de participants, composée de journalistes et d’opérateurs touristiques venus du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun et de la France, de s’imprégner des richesses culturelles et naturelles de la région.

« Le Burkina Faso est un pays qui se construit petit à petit, et ce que le Président Ibrahim Traoré fait est très impressionnant. Cela mérite que tous les Africains viennent prendre des leçons auprès du Burkina », a ajouté le couple sud-africain.

Il a exprimé son admiration pour la richesse culturelle du pays et promis de consacrer une rubrique spéciale dans leurs médias à la promotion du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina (AIB)

DNK/ata