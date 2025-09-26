Burkina : Faso Tourisme lance officiellement les excursions touristiques du SITHO

Ouagadougou, 26 septembre 2025 (AIB) – Le directeur général de Faso Tourisme, Sulaïman Kagoné, a procédé ce vendredi, au SIAO, au lancement officiel des excursions touristiques organisées dans le cadre du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO).

Sulaïman Kagoné a invité le grand public à s’inscrire massivement, rappelant que des excursions sont proposées chaque jour pendant le SITHO, en plus d’une vingtaine d’activités prévues au programme.

« Ces initiatives permettront aux participants de mieux apprécier la diversité du patrimoine national, qu’il s’agisse de la faune, de la flore ou encore des expressions culturelles immatérielles comme le Bougousso », a-t-il ajouté.

M. Kagoné a également félicité les premiers excursionnistes, majoritairement composés d’élèves, d’étudiants et de familles, pour leur engagement à découvrir les richesses culturelles et touristiques de la capitale et de ses environs.

Agence d’information du Burkina

