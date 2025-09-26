BURKINA-CULTURE-SITHO 2025

SITHO 2025 : La région du Djôrô met en valeur ses traditions et son musée de civilisation

Ouagadougou, 26 sept. 2025 (AIB) – À l’occasion de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), la région de Djôrô a présenté vendredi au SIAO, un riche patrimoine culturel à travers son stand, mettant en lumière l’artisanat, la place de la femme dans la société africaine et des pratiques culturelles séculaires.

Le président de l’association des guides de la région du Djôrô, Bebe Kambou, a indiqué que la délégation est venue avec des représentations de vannerie, de poterie, de sculptures et de peintures traditionnelles, ainsi que des images du musée de la civilisation du peuple du Djôrô.

« Nous avons tenu à montrer le rôle central de la femme dans la société, avec des instruments allant de la préparation culinaire à la poterie, en passant par la vannerie et le filage du coton », a-t-il expliqué, citant notamment l’argile, la paille, le coton, ainsi que des plateaux traditionnels utilisés pour la préparation des beignets et des galettes.

Au-delà de l’artisanat, le stand met aussi en valeur des pratiques sociales et culturelles telles que l’initiation au « Djôrô », organisée tous les sept ans dans la région, ainsi que des rites comme « l’interrogation du corps », la taille des dents après initiation ou encore la tradition guerrière du peuple lobi

M. Kambou dit avoir des bonnes impressions au premier jour des expositions.

« Nos impressions sont bonnes. Même si c’est le premier jour et qu’il coïncide avec un jour ouvrable, nous espérons une forte affluence en fin de semaine. Déjà, nous constatons beaucoup de curiosité et d’intérêt du public pour nos traditions », a-t-il confié.

La 15ᵉ édition du SITHO a ouvert ses portes hier 25 septembre 2025 sous le thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel ». Cet évènement, qui réunit chaque année les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie, constitue une vitrine de valorisation des richesses culturelles et patrimoniales du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

