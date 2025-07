Tenkodogo : Une journée d’orientation pour guider les nouveaux bacheliers vers des choix éclairés

Tenkodogo, 24 juillet 2025 (AIB) – La salle polyvalente Étalon de Tenkodogo a abrité, ce jeudi, la première édition de la Journée régionale de l’information et de l’orientation universitaire de la région du Centre-Est, désormais appelée région du Nakambé.

La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, en présence des autorités administratives, éducatives et universitaires. Il a indiqué que cette journée vise à mieux informer les nouveaux bacheliers sur les filières disponibles, les conditions d’accès à l’enseignement supérieur et les exigences liées à l’immersion patriotique, désormais requise pour toute inscription dans les universités publiques et privées du Burkina Faso.

Selon le gouverneur, « cette activité s’inscrit dans la politique de décentralisation de l’enseignement supérieur et vise à rapprocher les offres de formation dans les différentes régions du pays, en tenant compte des potentialités locales. »

Le directeur régional de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Nakambé, Dr Clément Daboné, a précisé que « l’objectif est d’apporter une information de proximité aux nouveaux bacheliers, en complément de la Semaine nationale organisée à Ouagadougou. » Il a expliqué que le programme comprend des communications sur les filières de formation au Burkina Faso et à l’étranger, les types de bourses et les conditions d’accès, la procédure d’inscription sur la plateforme Campus Faso, ainsi que les services sociaux offerts par le CENOU et le FONER.

Les communications ont été assurées par des représentants de la DGCOB, de Campus Faso, du Centre universitaire de Tenkodogo et des universités privées. Les participants ont échangé avec les intervenants sur les perspectives de formation et d’insertion professionnelle.

Les autorités ont exprimé le souhait de voir cette initiative se poursuivre dans les années à venir afin de renforcer l’orientation universitaire comme levier d’accompagnement des jeunes vers l’enseignement supérieur et l’emploi.

Agence D’information du Burkina

SM/ata