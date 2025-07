BURKINA-KENEDOUGOU-JOURNEE-NELSON-MANDELA

Kénédougou/Journée Nelson Mandela : Une célébration placée sous le signe du travail d’intérêt général

Orodara, 22 juil. 2025 (AIB)-La Maison d’arrêt et de correction de Orodara (MACO), a célébré, le jeudi 18 juillet 2025, la Journée internationale Nelson Mandela, à travers une série d’activités communautaires, sportives et éducatives, en présence des autorités administratives, judiciaires et des partenaires.

Placée cette année sous le thème national « La mise en œuvre du travail d’intérêt général : rôle des acteurs et impact sur le développement socioéconomique », la journée internationale Nelson Mandela a été célébrée le jeudi 18 juillet 2025 à la Maison d’arrêt et de correction de Orodara (MACO).

Elle a été placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, représenté par le secrétaire général, Bassanma Ko et le parrainage de Drissa Barro.

Les détenus et le personnel pénitentiaire ont pris part à des journées de salubrité dans plusieurs services publics de la ville dont le district sanitaire, le Haut-commissariat, la mairie et le palais de justice.

Ces actions ont permis d’assainir les espaces et de favoriser l’intégration sociale des pensionnaires à travers le travail d’intérêt général.

Une émission radiophonique diffusée sur les ondes de la Radio Voix du Verger a permis de débattre du thème de cette édition.

Les pensionnaires ont également bénéficié d’activités récréatives telles que l’aérobic, des jeux de société, ainsi que des dépistages gratuits de la tuberculose.

Le point culminant de la journée a été la finale de la coupe du directeur, qui a opposé Soba FC à l’équipe Evangélique, cette dernière s’imposant aux tirs aux buts par le score de 2 à 0.

L’équipe gagnante a reçu un trophée, un jeu de maillots et une enveloppe.

Le directeur de la Maison d’arrêt et de correction de Orodara, Paul Kaboré, a rappelé que la célébration de la Journée Mandela est un appel à transformer la prison en un lieu de reconstruction.

Le représentant du parrain, Karim Barro, a exprimé sa satisfaction d’avoir été associé à cette cérémonie et le secrétaire général de la province, Bassanma Ko a salué la vie et l’engagement de Nelson Mandela pour la dignité humaine.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/yo