Burkina/ Baisse des prix des soins : Des journalistes vérifient l’effectivité sur le terrain

Ouagadougou, 22 juil. 2025 (AIB)- Le ministère de la santé a organisé du mardi 22 au samedi 26 juillet 2025, une caravane de presse dans les hôpitaux publics des régions du Centre, du Centre-ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades, afin d’apprécier l’effectivité de la réduction des prix des examens médicaux et mesurer son impact sur l’offre de soins des populations.

Dans le cadre de l’amélioration de l’accessibilité financière aux soins de santé au Burkina Faso, une caravane de presse a été organisée par le ministère de la Santé, dans les hôpitaux publics, afin de constater l’effectivité de cette mesure sur le terrain.

Au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo, les hommes de média ont d’abord visité la pharmacie hospitalière.

A ce niveau,le chef de service de la pharmacie hospitalière, Dr Zacharie W. Kafando, a expliqué que l’application des mesures sur la réduction du coût des examens et des médicaments est effective.

« Il y a déjà la réduction du coût du traitement pour les patients, ce qui est à saluer. Il y a également la réduction des dépenses de l’hôpital », a-t-il noté.

Kafando a souligné qu’une enquête a été menée et révèle une satisfaction globale des usagers par rapport à la baisse du prix des consommables.

« Tous les produits de santé nécessaires à la réalisation des examens de scanner, IRM sont disponibles au CHU de Bogodogo. Nous n’avons pas couru de rupture de produits de contraste. Tous les dosages sont disponibles », a dit Dr Zakarie Kafando.

Pour le directeur général du CHU Bogodogo, Seydou Nombré, le tarif appliqué aux scanners est de 25 000 F CFA, quelle que soit la localisation et celui de l’IRM, est de 40 000 F CFA.

« La caution au niveau des personnes dialysées a été simplement supprimée. Pour ce qui est de la dialyse d’urgence, le tarif appliqué est de 2 500 F CFA », a-t-il ajouté.

Seydou Nombré a également noté que les consommables sont disponibles et qu’au premier semestre de 2024, comparativement à celui de 2025, il y a eu un taux de croissance de 17%.

La patiente Elodie Flora Ouédraogo/Nikiema, dit venir passer son examen d’IRM en compagnie de son mari, a trouvé que le prix a baissé.

« J’ai fait une IRM pelvienne. Le prix est très abordable, j’ai payé 40 000 F CFA avec les produits alors qu’ailleurs ça vaut 140 000 F CFA et même plus », a mentionné Mme Ouédraogo.

Quant à Mahamadi Kientoré, un autre malade qui a accompagné son père s’est dit satisfait de la baisse des prix des médicaments.

« Je ne connais pas le pourcentage mais je suis très content d’avoir payé les produits de mon papa à moindre coût. Je remercie les autorités et les encourage », a soutenu M. Kiemtoré.

Les journalistes se sont également rendus dans le service de néphrologie de l’hôpital Yalgado Ouédraogo.

Le médecin néphrologue, Dr Hassane Traoré, a mentionné que l’application de la mesure a permis à des patients de se faire dialyser sans payer le forfait qui était de 500 000 F CFA.

« A l’instar, des autres centres d’hémodialyse chronique, le nombre de machines est limité, ce qui permet globalement de prendre un peu moins de 900 patients au Burkina Faso », a-t-il déploré.

Pour Dr Traoré, quatre centres de dialyse sont en voie de construction et que les travaux sont bien avancés avec l’acquisition de consommables .

« On garde espoir que ces centres voient le jour le plus tôt et que d’autres centres s’ouvrent dans d’autres régions du Burkina, ce qui va vraiment montrer l’entière efficacité de cette mesure de la gratuité pour les patients qui souffrent et ayant besoin de ce traitement pour vivre », a-t-il soutenu.

Même constat au Centre hospitalier régionale de Ziniaré, où les prix des produits sont affichés au niveau de la pharmacie de l’hôpital.

Selon le radiologue, Ismaïl Traoré, la mesure est salutaire parce qu’elle va permettre de soulager les patients.

« Nous arrivons difficilement à satisfaire les demandes. Il y a beaucoup d’engouement », a-t-il ajouté.

Le directeur général du CHR de Ziniaré, Mady Zoroné, a salué la mesure, car pour lui, elle permet au médecin et au malade d’être à l’aise.

La patiente, Judith Yameogo, a confié que la baisse du prix des médicaments est une bonne chose, car elle a pu acheter tous les produits prescrits dans son ordonnance.

Le gouvernement a décidé le 13 mars 2025, la baisse des tarifs du scanner, de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et des actes d’hémodialyse.

Agence d'information du Burkina

