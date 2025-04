Tenkodogo/Recherche de la paix: des panelistes s’interrogent sur la contribution de la culture et de la littérature

Tenkodogo, 12 avril 2025 (AIB) – Les Éditions Imprimerie Koama Services (IKS) ont organisé un panel littéraire, samedi, à Tenkodogo pour contribuer à la recherche de la paix par la culture et la littérature.

Ce panel s’est tenu sous le thème : « Apport de la culture et de la littérature à la nation en temps de guerre », dans le but de sensibiliser le public et de répondre de manière vivante à l’appel de la mère patrie.

Cette mère patrie, bien que meurtrie, reste debout et attend de chacun de ses fils et filles qu’ils se tiennent prêts et engagés.

Il s’agit du quatrième panel littéraire organisé par les Éditions IKS, après ceux de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.

Selon le parrain de l’activité, Sidnomwendé Nestor Koama, directeur général des Éditions IKS : « L’idée de ce panel, c’est de répondre à l’appel du président du Faso, qui invite toutes les filles et tous les fils du pays à se mobiliser pour contribuer à la recherche de la paix. À IKS, les livres sont nos armes pour accompagner le président dans cette quête », a-t-il expliqué.

Le Dr Ernest Bassané, enseignant-chercheur à l’université Norbert Zongo et l’un des panélistes, a pour sa part déclaré :

« Il s’agissait de reconnaître le travail effectué sur le terrain, mais aussi de réaffirmer notre conviction que l’apport de la culture et de la littérature peut être substantiel dans la recherche de la paix.

Nous avons expliqué les fondements culturels de notre pays qui montrent que nous sommes un État-nation. Nous devons vivre ce que nous traversons aujourd’hui comme une situation qui nous implique tous, et puiser dans notre patrimoine culturel, y compris dans les éléments les plus évidents, pour surmonter cette période tragique de notre histoire. »

Pour Valentin Kambiré, chargé de mission au ministère de la Culture, de la Communication, des Arts et du Tourisme, représentant le ministre en charge du département, Pengdwendé Gilbert Ouédraogo, cette initiative est à saluer.

« Je voudrais d’abord féliciter et encourager le promoteur de ces panels littéraires, qui en est à sa 4e édition. C’est une idée lumineuse que de mettre en lumière la littérature et la culture comme vecteurs de paix et de sécurité.

À travers les communications que nous avons suivies ce soir, on peut dire que c’est une belle initiative. Le ministère de la Culture, de la Communication, des Arts et du Tourisme ne pouvait pas être en marge, car cela entre dans le cadre de la promotion du livre et de la littérature dans notre pays », a-t-il souligné.

En rappel, les Éditions Imprimerie Koama Services (IKS) sont une structure de production littéraire burkinabè œuvrant pour le rayonnement de la littérature au Burkina Faso. Elles sont spécialisées dans la production, la conception, l’impression et la vente de livres littéraires, tant au niveau national qu’international.

Agence d’information du Burkina

SM/ata