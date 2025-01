Tenkodogo : L’Union des assimilés présente ses vœux de nouvel an au Dima

Tenkodogo, 24 janvier 2025 (AIB) – Les membres de l’Union des commerçants et assimilés (UCAT) se sont rendus vendredi chez sa Majesté Naaba Guiguempolé, Dima de Zoungrantenga et roi de Tenkodogo, pour présenter leurs vœux de nouvel an.

Les commerçants du marché central et des yaars ont fermé leurs boutiques et étals hier vendredi pour honorer ce rendez-vous chez sa Majesté. Ils ont exprimé leur volonté de lui présenter leurs vœux, de lui faire part des difficultés liées à leurs activités et de solliciter ses conseils et bénédictions.

En ouverture de la cérémonie, le représentant de la communauté musulmane et celui de la communauté catholique ont prié pour un retour rapide de la paix au Burkina Faso. El Hadj Abdoul Kabiro Sana, président de l’Union des commerçants et assimilés, et El Hadji Sandwidi, porte-parole des commerçants, ont souligné qu’ils venaient honorer le Dima, recevoir ses conseils et bénéficier de ses bénédictions, suivant ainsi la tradition de leurs prédécesseurs.

Sa Majesté, ravi de cette visite, a félicité les commerçants pour les efforts qu’ils déploient afin de faire prospérer le commerce malgré l’insécurité qui sévit au Burkina Faso. Il a encouragé ces derniers à continuer dans cette voie pour le développement de la localité, tout en affirmant que la victoire contre l’hydre terroriste n’était pas loin.

À cette occasion, les commerçants ont présenté des doléances au roi pour le développement du royaume. Ils ont demandé son soutien pour que les formalités douanières, actuellement effectuées à Ouagadougou, puissent être réalisées directement à Tenkodogo, estimant que cela réduirait les coûts pour les populations et éliminerait la concurrence déloyale avec les commerçants de Ouagadougou.

Ils ont également plaidé pour la construction d’une brigade de sapeurs-pompiers, l’érection du Centre hospitalier régional en Centre hospitalier universitaire, l’installation de bornes fontaines au marché central et la reprise des travaux de la route nationale 17, actuellement arrêtés à Garango, afin qu’ils se poursuivent jusqu’à Tenkodogo.

Sa Majesté a pris bonne note de ces doléances et a exprimé sa volonté de défendre ces préoccupations auprès des autorités compétentes.

Les commerçants, à travers cette visite, ont respecté une tradition importante en présentant leurs vœux au roi. Ils ont également lancé un appel aux fils et filles de Tenkodogo vivant dans d’autres villes du Burkina Faso et à l’étranger à organiser des retrouvailles autour de sa Majesté chaque 24 janvier.

Agence d’information du Burkina