Tenkodogo : Les FDS et les wayiyans assainissent le Camp Général Tiémoko Marc Garango

Tenkodogo, 20 oct. 2024 (AIB)- Les militaires du 61e Régiment d’infanterie commando et les Wayiyans de la région du Centre-Est ont organisé hier samedi, une journée de salubrité au sein du Camp Général Tiémoko Marc Garango, situé au secteur n°3 de Tenkodogo.

Cette activité a réuni des militaires, des VDP et des wayiyans venus des trente communes de la région.

Pendant trois heures, dans une ambiance conviviale, la journée de salubrité, qui a consisté à couper les hautes herbes et les arbres à l’intérieur et aux alentours du camp, a mobilisé plus de 900 hommes et femmes.

Cette corvée matinale, une initiative du commandement militaire, s’inscrit dans les préparatifs des festivités de la fête de l’armée burkinabè, prévues pour le 1er novembre 2024.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Poda, a adressé un message d’encouragement et de félicitations aux wayiyans pour leur mobilisation réussie.

lI les a également appelés à s’engager davantage aux côtés de leurs frères FDS et des supplétifs afin que le Burkina Faso reste debout.

Pour le Capitaine Zenith Yaro, chef de corps du 61e RIC, le commandement a souhaité que toutes les casernes soient nettoyées aujourd’hui en coordination avec toutes les couches sociales.

« C’est un honneur pour nous de recevoir toute cette mobilisation, qui reflète un lien fort entre nous et les populations du Centre-Est. Nous ne pouvons qu’en être reconnaissants », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la population du Centre-Est fait preuve d’une grande résilience et est pleinement consciente des enjeux, n’épargnant aucun effort pour soutenir les forces armées.

Cela s’est manifesté par plusieurs initiatives, telles que le recrutement de Volontaires pour la défense de la patrie, la gestion de la communication et certaines activités de coordination. « Cela nous permet de remporter des victoires », a-t-il ajouté.

Le chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Centre-Est, Adaman Kamboné, a saisi l’occasion pour encourager les wayiyans, en leur rappelant quelques gestes de bon citoyen.

Il les a invités à cultiver le vivre-ensemble avec les FDS, car, pour la patrie, aucun sacrifice n’est de trop.

Agence d’information du Burkina

SM/ata