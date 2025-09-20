Ioba/Oronkua : Le directeur régional salue la présence effective des enseignants dans les écoles

Oronkua, 18 sept. 2025 (AIB) – Le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Djôrô, Sié Palé, a salué la présence effective des enseignants dans les écoles lors d’une tournée de supervision de la rentrée administrative 2025-2026 à Oronkua, le 15 septembre dernier.

Le directeur régional, accompagné du directeur provincial du Ioba, Adama Néya, du chef de la circonscription d’éducation de base d’Oronkua, Nibèbalaon Dabiré, ainsi que de chefs de services de la DREPPNF, s’est rendu à l’école Oronkua « A » pour superviser la rentrée administrative. Dans cette école, 13 enseignants étaient présents sur les 14 que compte l’établissement.

M. Palé a salué l’assiduité des acteurs de l’éducation. « Je félicite les enseignants et les encadreurs pédagogiques pour les efforts ayant permis d’obtenir un fort taux de réussite aux examens scolaires et d’améliorer les résultats régionaux », a-t-il déclaré.

Il a encouragé les enseignants à généraliser les innovations pédagogiques au cours de cette année scolaire et a évoqué la mise en place des conseils d’école. « Je vous exhorte à plus d’ardeur dans vos classes afin d’engranger de meilleurs résultats en fin d’année », a-t-il conseillé.

Le directeur régional et sa délégation ont également visité le champ scolaire de l’école.

Avant l’étape d’Oronkua, le DREPPNF du Djôrô s’était entretenu à Dano avec les enseignants du Centre d’éveil et d’éducation préscolaire communal Dreyer de Dano, ainsi qu’avec ceux du groupe des écoles primaires Dakolé A et B et Dreyer. Les acteurs ont jugé édifiants les échanges avec le directeur régional et les chefs de services.

