Tenkodogo : L’Association des jeunes musulmans renforce les capacités des imams et des muezzins pour lutter contre les discours de haine

Tenkodogo, 14 février 2025 (AIB) – L’Association des jeunes musulmans de la région du Centre-Est (AJM/RCES) a organisé, à Tenkodogo, la deuxième édition de son programme de renforcement des capacités des imams et des muezzins de la province du Boulgou. L’objectif est de promouvoir un discours islamique apaisé et de lutter contre la montée des discours et des prêches de haine.

Cette session, tenue dans la grande mosquée du secteur 05 de Tenkodogo a réuni une centaine d’imams et de muezzins venus des treize communes de la province.

Selon le secrétaire général de l’AJM/RCES, Saïdou Ouédraogo, cette formation est indispensable pour permettre aux leaders religieux de relayer les messages clés de l’islam et d’encourager une pratique équilibrée et pacifique de la religion.

Durant ces deux jours, les participants bénéficieront de plusieurs enseignements portant sur le rôle des discours religieux en période de crise, la responsabilité des leaders religieux et la nécessité d’unir les communautés face aux défis sécuritaires et humanitaires.

Pour le responsable chargé des affaires islamiques et théologiques, El Hadj Idrissa Diao, cette formation est essentielle, car les imams doivent être en mesure de guider leurs fidèles vers un comportement favorisant la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

À travers cette initiative, l’AJM/RCES espère renforcer la résilience des communautés et contribuer à la préservation de l’unité nationale.

Agence d’information du Burkina