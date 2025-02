FESPACO « Hors des murs » 2025 : Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo donne le top départ à Yako

Ouagadougou, 15 février 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé, ce samedi 15 février 2025 à Yako, la cérémonie officielle de lancement du FESPACO « Hors des murs ». À cette occasion, il a invité tous les Burkinabè à se mobiliser massivement pour soutenir cette initiative.

La commune de Yako, chef-lieu de la province du Passoré, a accueilli les activités marquant le lancement officiel de cette 2e édition du FESPACO « Hors des murs ».

Organisée par le ministère en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, en collaboration avec l’Association Passoré Solidarité, avec l’appui technique du FESPACO et de l’UNICEF, la cérémonie a enregistré une forte mobilisation des ressortissants du Passoré, des autorités provinciales, coutumières et religieuses.

Des interventions, des prestations artistiques et une projection de film en lien avec la situation sécuritaire du pays ont marqué l’événement.

Présent à la cérémonie, le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, a rappelé que le FESPACO « Hors des murs » est une initiative préalable au festival principal, visant à partager des émotions positives avec les enfants et les populations déplacées, en leur offrant des moments de divertissement, d’éducation et de réflexion.

Selon le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette initiative est avant tout un symbole de la résilience du peuple burkinabè.

« Le FESPACO ‘Hors des murs’ permet de rendre le cinéma accessible à tous, de créer des passerelles entre les peuples et d’encourager l’émergence des nouvelles générations. »

Il a souligné l’importance du cinéma et de la culture dans le renforcement de la cohésion sociale, la promotion du vivre-ensemble et la transmission de messages de paix.

Le ministre a précisé que cette initiative est le fruit d’une collaboration réussie entre le FESPACO, le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) et l’UNICEF.

« Organiser cet événement en dehors des grandes villes est un pas supplémentaire vers l’inclusion et la décentralisation de la culture. »

Le ministre a insisté sur la nécessité de rendre le cinéma accessible à toutes les couches sociales :

« Le cinéma ne doit pas être un luxe réservé aux grandes capitales. Il doit être un patrimoine partagé par tous, dans nos villages, nos quartiers et nos communautés. »

Il a donc appelé tous les Burkinabè à se mobiliser massivement pour soutenir cette initiative.

Le porte-parole de l’Association Passoré Solidarité (APS), Abdoulaye Dianda, par ailleurs responsable de la communication de l’APS, a salué l’initiative, qu’il juge très salutaire pour les habitants de Yako et du Passoré.

« Ce redéploiement du cinéma hors des grandes villes est une véritable bouffée d’oxygène pour les ressortissants du Passoré. Il amène non seulement le cinéma vers les populations, mais permet aussi de casser les codes. »

Il a ajouté avec enthousiasme :

« Habituellement, c’est le cinéphile qui rejoint le FESPACO. Pour une fois, c’est le FESPACO qui nous rejoint. »

Il a exprimé sa gratitude envers le Cinéma Numérique Ambulant et les initiateurs de ce FESPACO décentralisé, qui permettront désormais aux habitants de suivre des projections de films et de rompre avec le silence des nuits.

Agence d’information du Burkina

ZEZ/ata