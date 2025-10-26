Tenkodogo : l’APEC fait son bilan avec plus de 19 milliards FCFA mobilisés pour l’industrialisation

Tenkodogo, 25 octobre 2025 (AIB)-Le directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), Karim Traoré, a animé ce samedi à Tenkodogo une conférence de presse, en marge de la visite du chantier de l’usine de transformation de tomate en construction dans la ville. L’objectif était de présenter le bilan des activités menées depuis le lancement officiel du programme de l’entrepreneuriat communautaire, le 12 juin 2023, jusqu’au 30 septembre 2025.

Créée en février 2023 en Conseil des ministres, l’APEC porte une initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, visant à accompagner l’industrialisation du pays à travers l’engagement et la participation financière des citoyens. Selon le directeur général, le programme enregistre un intérêt croissant au sein des populations.

À la date du 30 septembre 2025, 19 791 978 000 FCFA ont été mobilisés, dont 13 791 978 000 FCFA provenant de 324 301 souscripteurs, et 6 milliards FCFA représentant des prises de participation et concours de l’État. Karim Traoré a salué l’adhésion des populations à la vision de souveraineté économique portée par les autorités.

Les ressources mobilisées ont permis de financer une première vague d’investissements estimée à 18 091 053 675 FCFA dans quatre entreprises communautaires. Il s’agit notamment de SOBTO-SA/Bobo-Dioulasso, inaugurée le 30 novembre 2024, de Bielmera Mining SA dont le taux d’avancement est estimé à 67 %, et de SOBTO/Tenkodogo, exécutée à 52 % au 30 septembre 2025.

Pour renforcer la gouvernance participative, l’APEC a annoncé la mise en place d’une nouvelle structure de collecte, SCOOP-CA/APEC, ainsi que la modernisation de ses outils numériques à travers une plateforme web et une application mobile destinées également aux souscripteurs de la diaspora. Les membres disposeront prochainement d’un livret électronique.

En perspective, l’Agence prévoit une seconde phase d’investissements qui concernera notamment une usine de transformation du coton, une unité industrielle de piment à Banfora, ainsi que Guiro Mining SA.

Le directeur général a remercié les populations pour leur confiance et les a invitées à poursuivre la mobilisation en vue des prochaines entreprises communautaires. Selon lui, l’actionnariat populaire contribue à la création d’emplois, avec près de 100 emplois directs et 1 000 emplois indirects par unité agro-industrielle.

Les responsables de l’APEC ont réaffirmé leur disponibilité à fournir toutes les informations nécessaires aux journalistes et aux souscripteurs afin d’assurer le bon déroulement du programme.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata