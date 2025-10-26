BURKINA-SANGUIE-EXCELLENCE-SCOLAIRE-CELEBRATION

Sanguié/Excellence scolaire : 94 lauréats de la province récompensés à Réo

Réo, 25 oct. 2025 (AIB) – La place de la Nation de Réo a abrité ce samedi, la cérémonie provinciale de l’excellence scolaire du Sanguié, présidée par le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, garde des Sceaux, Maître Edasso Rodrigue Bayala.

Placée sous le thème « Promotion de l’excellence en milieu scolaire dans la province du Sanguié : un engagement citoyen pour former des leaders patriotes », cette deuxième édition a consacré 94 lauréats issus des deux ordres d’enseignement.

Dans son mot de bienvenue, le président de la délégation spéciale (PDS) de Réo, Sindi Issaka Zagré, a exprimé la fierté de la commune d’accueillir cette activité, symbole de la reconnaissance du mérite et du travail bien fait. Il a salué l’engagement des enseignants, élèves et acteurs de l’éducation, tout en réaffirmant la disponibilité de la commune à accompagner toute initiative en faveur de l’école.

La présidente du comité d’organisation, Talari Germaine Ouoba, haut-commissaire du Sanguié, a remercié l’ensemble des partenaires, parrains, autorités et forces vives de la province pour leur appui. Elle a indiqué que cette cérémonie, baptisée « fête de l’éducation », vise à célébrer le travail et la persévérance. Elle a aussi dressé un bilan chiffré de 94 lauréats récompensés, dont 47 apprenants, 23 enseignants, 3 encadreurs, 5 partenaires et 5 structures éducatives.

Selon les directeurs provinciaux en charge de l’éducation, la session 2025 a enregistré des taux de réussite de 82,14% au CEP, 48,75% au BEPC et 67,62% au BAC, plaçant le Sanguié au 3ᵉ rang au CEP, 1er au BEPC et 2ᵉ au BAC dans la région de Nando.

Prenant la parole au nom des parrains, Hubert Yaméogo a félicité les lauréats et salué les efforts des enseignants et parents d’élèves. Il a exhorté les élèves à demeurer des modèles de discipline, de rigueur et d’amour du travail bien fait, tout en réitérant l’engagement des parrains à soutenir toutes les initiatives de promotion de l’excellence scolaire dans la province.

Dans son allocution, Maître Edasso Rodrigue Bayala, a félicité les lauréats pour leur mérite et leur persévérance, avant de rendre hommage aux enseignants et aux parents pour leur rôle essentiel dans la réussite éducative. Il a salué les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie, grâce à qui, a-t-il souligné, aucune école n’est fermée dans la province du Sanguié. Le ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage, tout en encourageant les élèves à poursuivre leurs efforts dans la discipline et la persévérance.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance festive, marquée par la remise de prix aux lauréats, la reconnaissance des acteurs de l’éducation et des prestations artistiques célébrant le mérite et la réussite.

Agence d’information du Burkina

