Poni/Santé : Plus de 500 femmes dépistées contre les cancers féminins à Kampti et Galgouli

Kampti, 26 octobre 2025 (AIB)-Plus de 500 femmes ont été sensibilisées et dépistées contre les cancers féminins au Centre médical de Kampti et au CSPS de Galgouli, grâce à la clinique mobile du Djôrô, dans le cadre du mois d’Octobre rose.

En seulement 48 heures, l’équipe médicale du Djôrô a sillonné le CSPS de Galgouli le 20 octobre et le Centre médical (CM) de Kampti le 21 octobre 2025, pour offrir divers services gratuits aux femmes.

Au total, 520 femmes ont été sensibilisées, dont 170 à Galgouli et 350 à Kampti.

Parmi elles, 278 ont bénéficié du test IVA couplé à la palpation des seins, 164 ont reçu des échographies obstétricales et pelviennes, et 129 ont bénéficié d’échographies mammaires ou de mammographies, dont un cas suspect détecté.

Selon le médecin-chef du district sanitaire de Kampti, Dr Zièm Dabiré, ces activités s’inscrivent dans le cadre du mois d’Octobre rose, dédié à la lutte contre les cancers féminins. Il a indiqué que l’objectif est de rapprocher le dépistage des populations rurales et de donner à chaque femme la chance de connaître son état de santé pour une prise en charge précoce.

Le coordonnateur du Centre médical de Kampti, Yao Sanlé Moussa, a salué l’initiative des premières autorités sanitaires ainsi que la forte mobilisation des femmes, preuve selon lui de la prise de conscience grandissante autour des cancers féminins.

Il a confié que l’équipe a constaté un réel engouement, les femmes étant venues nombreuses, certaines ayant même parcouru plusieurs kilomètres pour se faire examiner.

Mme Kambou Hèvanirènan, participante à la séance de Kampti, s’est dite satisfaite de l’accueil et de l’accompagnement reçus. Elle affirme que c’est la première fois qu’elle fait une mammographie et repart rassurée, tout en encourageant les autres femmes à venir se faire dépister. Pour elle, « mieux vaut prévenir que guérir ».

Cette initiative s’inscrit dans les efforts de la clinique mobile, en partenariat avec le district sanitaire de Kampti, pour améliorer la santé de la femme et lutter efficacement contre les cancers du col de l’utérus et du sein dans la région du Sud-Ouest.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

HN/ata