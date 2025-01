Burkina-Est-Tapoa-Groupe-Gédéon-Dons

Tapoa : Les membres du Groupe biblique Gédéon offrent des vivres aux pasteurs et contribuent à l’effort de paix

Diapaga, 24 jan. 2025 (AIB) – Les membres du Groupe biblique Gédéon ont offert, lundi, aux pasteurs de la province de la Tapoa, des vivres ainsi que du numéraire aux VDP pour contribué à l’effort paix.

Créé en 2021 par le pasteur Taladi Tankoano, ce Groupe biblique (groupe WhatsApp), dont les membres sont principalement des fonctionnaires, des pasteurs, et des opérateurs économiques vivant au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d’Ivoire, en Europe et aux États-Unis, sert de plateforme pour échanger sur la parole de Dieu et s’enquérir des situations vécues par chacun.

Dans cet esprit de solidarité, les membres ont décidé de venir en aide à leurs frères en Christ, confrontés à l’emprise terroriste dans la Tapoa depuis 2023. Grâce à une collecte de fonds, ils ont mobilisé 4 000 000 FCFA, ce qui a permis d’acquérir 10 tonnes de céréales et d’assurer leur transport jusqu’à Diapaga.

Dans le même élan de générosité, ils ont remis 100 000 FCFA aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en guise de soutien pour la reconquête du territoire, ainsi que 100 000 FCFA pour contribuer au Fonds de solidarité.

Lors de la cérémonie de remise du don, le pasteur Yerpagba Lompo s’est réjoui de ce geste de fraternité. Il a exprimé sa gratitude envers ses frères en Christ, soulignant que cette initiative est une preuve de solidarité entre croyants. « À travers ce geste, nous savons que nous avons des frères qui sont sensibles à la situation de précarité dans laquelle nous vivons dans cette province. Ce geste nous va droit au cœur, et nous prions Dieu qu’il raffermisse les liens entre tous les fils et filles du Burkina et qu’il ramène la paix dans notre pays. »

Le représentant du préfet, Soali Ouali, qui a reçu les enveloppes destinées aux VDP et au Fonds de solidarité, a salué cet « acte patriotique » et a invité d’autres associations à emboîter le pas. Il a également rendu hommage à la résilience des hommes de Dieu, tout en appelant les fils et filles de la Tapoa à continuer de manifester leur engagement à soutenir les FDS et les VDP : « C’est ainsi que nous viendrons à bout de cette guerre qui nous est imposée. »

Agence d’information du Burkina

lkb/ata/as