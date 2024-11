Tapoa : Les Forces vives de Diapaga offrent 1800 000 de FCFA aux VDP

Diapaga, 2 nov. 2024 (AIB) -Les commerçants et les autorités coutumières et religieuses de Diapaga, ont offert 1 800 000 FCFA et des vivres aux Volontaires pour la défense de la patrie.

La coordination communale des commerçants de Diapaga a exprimé son engagement patriotique en venant en aide aux supplétifs de l’armée de Diapaga le samedi 2 novembre 2024.

Elle a remis 1 400 000FCFA aux patriotes.

C’est la salle de conférence de la mairie de Diapaga qui a accueilli la cérémonie, placée sous l’égide du secrétaire général de la province, Martin Zoundi.

La coordination communale des commerçants de Diapaga a voulu marquer sa solidarité envers les supplétifs de l’armée (VDP) de la commune, qui font face aux nombreux défis liés aux conséquences du terrorisme.

L’association a manifesté cette solidarité en présence des VDP, des FDS, des autorités coutumières et religieuses.

Pour Miabissougli Couldiati, président de la coordination, ce geste répond à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invitant chaque citoyen à s’engager et à se solidariser avec les Forces combattantes pour la survie de la Nation.

Selon le président, il s’agit de montrer leur soutien aux VDP qui font preuve de dévouement pour relever les défis de l’insécurité. Il espère que cet argent sera utilisé à bon escient.

Dans la même lancée, les autorités coutumières et religieuses, après avoir prié et béni les combattants, ont contribué de manière volontaire avec une somme de 400 000 FCFA, trois sacs de maïs et deux sacs de haricots. Cette contribution permettra d’approvisionner la cantine des VDP.

Le secrétaire général de la province, Martin Zoundi, a salué à sa juste valeur l’initiative des Forces vives qui apportent un réconfort aux VDP et vient en appui aux efforts de l’État pour mettre nos Forces combattantes dans de bonnes conditions de travail.

Il a profité de l’occasion pour exprimer la reconnaissance des autorités provinciales et des plus hautes autorités du Faso pour cet accompagnement constant depuis les événements successifs dans la province.

« Votre geste va galvaniser les VDP, qui savent désormais qu’ils peuvent compter sur des hommes et des femmes de Diapaga, soucieux et reconnaissants des efforts que nos forces combattantes déploient sur le terrain », a-t-il affirmé.

