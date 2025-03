Burkina–Est–Tapoa–Montée–Couleurs

Tapoa : le Secrétaire général appelle à l’ordre et à la discipline

Diapaga, 25 mars 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province de la Tapoa a appelé mercredi à Diapaga, à l’ordre et à la discipline, à l’occasion du lancement de la 2e édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Les autorités administratives de la province ont sacrifié, le mercredi 25 mars 2025 à la traditionnelle montée des couleurs. C’est la préfecture de Diapaga qui a prêté son cadre au cérémonial qui entre dans le cadre des activités de la deuxième édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne dans cette partie du Burkina.

Prise d’armes, montée des couleurs, hymne nationale et message du Président du Faso dont la teneur a été livrée par le Secrétaire général (SG) de la province de la Tapoa, Martin Zoundi, ont constitué les temps forts de cette cérémonie qui a réuni autorités administratives, militaires et paramilitaires, coutumières et religieuses de la cité.

Pour le SG de la province, la montée des couleurs nationales rappelle l’importance des valeurs nationales et l’attachement des citoyens à leur nation. Il a poursuivi que le drapeau est l’expression de l’existence de notre pays et la souveraineté du peuple. Il incarne notre dignité.

Rappelant le thème consacré pour cette deuxième édition à savoir : « pour l’ordre et la discipline : je m’engage », il a invité les populations à marquer une halte pour faire le bilan du niveau d’engagement en matière d’ordre et de discipline, car la révolution ne s’opère avec efficacité que dans l’ordre et la discipline.

Des valeurs a-t-il poursuivi, qui font la force et la robustesse d’un pays qui aspire à un développement basé sur ses propres ressources. Il a invité les populations à un changement radical de mentalité et à se départir des attitudes qui n’honorent pas le Burkina Faso.

« Ces comportements doivent être changés dans nos administrations, nos lieux de travail, nos quartiers et nos villages », a insisté le SG, ajoutant que « les nations qui s’érigent aujourd’hui comme des modèles à nos yeux, se sont construites, ont consolidé leurs économies et ont battu leur réputation dans l’ordre et la discipline ».

« Pour qu’un peuple souverain, se mette à travailler pour lui-même, il doit d’abord prendre conscience de la conduite à tenir par l’ensemble de ses composantes et se doter d’une volonté de changer fondamentalement de comportements », explique le SG de la province.

Prévus pour durer du 26 mars au 09 avril, les activités de salubrité d’assainissement des lieux publics et celles civiles et militaires, meubleront le reste de ces journées dans la Tapoa.

Agence d’information du Burkina

