SRC-Kaya 2025 : « Le Namentenga n’entend pas faire de la figuration », DP en charge de la Culture

Boulsa, 28 août 2025 (AIB)- Le Directeur provincial de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme (DPCCAT) du Namentenga, Touwendinda Francis Sakandé a fait le mercerdi 27 août 2025, l’état des inscrits à la Semaine régionales de la culture des Kuilsé prévue les 6 et 7 septembre 2025 à Kaya sous le thème «Culture jeunesse et transmission des valeurs sociales». Pour l’occasion, M. Sakandé s’est dit satisfait des préparatifs et de l’engouement des troupes inscrites tout en indiquant que la province du Namentenga n’entend pas faire de la figuration à cet événement culturel de Kaya.

La province du Namentenga a enregistré à elle seule 46 inscrits sur l’ensemble des 80 candidats inscrits dans les catégories arts du spectacle, arts plastiques, art culinaire et du sport traditionnel de la région des Kuilsé.

Elle a également enregistre 26/26 dans la catégorie sports traditionnels.

Les différentes troupes, chacune selon sa catégorie, s’exerce à tour de rôle au centre communautaire de Boulsa sous le guide de l’adjoint des affaires culturelles, Omar Ouédraogo, qui leur dispense son savoir-faire pour une bonne participation du Namentenga à la semaine Nationale de la culture (SNC) Bobo 2026.

Le responsable de la troupe Kiagba Rakiswilgda de Boulsa, Mme Marie Bibiane Sandouidi/Ouédraogo a relevé que l’équipement constitue la préoccupation majeure de la troupe qui participe pour la première fois.

Le DPCCAT, Touwendinda Francis Sakandé a fait savoir que parmi les troupes inscrites, la seule troupe Warba de Sini est l’habituée des scènes.

