Burkina/Don anniversaire : La famille Traoré réconforte les blessés de guerre du camp Sangoulé

Ouagadougou, 24 août 2025 (AIB)-À l’occasion de l’anniversaire de son fils Mohamed Adhil, la famille Traoré a fait don de jus naturels aux blessés de guerre internés au camp Sangoulé.

Selon Madame Guémila Traoré, mère de Mohamed Adhil, à l’occasion de l’anniversaire de son fils, elle a tenu à offrir des jus naturels aux blessés de guerre du camp Sangoulé. « Cet anniversaire ne se limite pas à une célébration personnelle, mais constitue une occasion de redonner espoir et joie à nos FDS et VDP qui se battent jour et nuit pour la paix du Burkina », a-t-elle indiqué.

Un geste salué par l’infirmier de garde : « Nous remercions la famille Traoré d’avoir pensé à nos malades en ce 16 août 2025. Ils sont venus partager leur joie avec nous à l’occasion de l’anniversaire de Mohamed Adhil. Joyeux anniversaire à lui, longue vie et plein de réussite. Tous les blessés de l’hôpital militaire Capitaine Hassane Coulibaly vous remercient sincèrement », a-t-il déclaré.

Ce geste de solidarité constitue un exemple d’engagement communautaire et un appel lancé aux bonnes volontés à emboîter le pas de la famille Traoré, afin d’apporter soutien et réconfort aux forces combattantes qui veillent sur la sécurité nationale.

