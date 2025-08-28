BURKINA-INITIATIVE-PRESIDENTIELLE-SOUTIEN-FASO-MEBO

Faso Mêbo : Le collectif des agents de la vie scolaire offre 10 tonnes de ciment

Ouagadougou, 28 août 2025 (AIB)- Le Collectif des agents de la vie scolaire (COAVS) a remis jeudi, 10 tonnes de ciment pour soutenir les actions d’embellissement des villes initiées dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

« Nous sommes là ce matin pour répondre à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo », a indiqué le Secrétaire général (SG) du Collectif des agents de la vie scolaire (COAVS), Thomas Nayaogué.

Pour lui, le don de 10 tonnes de ciment à Faso Mêbo a été une réalité grâce à la cotisation de plus 600 membres de sa structure.

« Nous sommes tous des Burkinabè et appelés à construire la Nation. Personne ne viendra construire notre pays à notre place », a déclaré le SG du COAVS qui a également salué la générosité de ses membres.

Thomas Nayaogué a invité les Burkinabè à l’union et à s’impliquer dans les travaux de l’initiative présidentielle pour un Burkina résilient et prospère.

Il a également souligné que le COAVS va participer à la pose des pavés, au ramassage des gravats et au nettoyage des moules devant confectionner les pavés.

En rappel, l’initiative Faso Mêbo, adoptée le 16 octobre 2024 en Conseil des ministres, vise la construction d’infrastructures routières à moindre coût ainsi que l’aménagement urbain, incluant des logements décents, l’assainissement et la création d’espaces verts.

Agence d’information du Burkina

NO/AS/ATA