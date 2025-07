Burkina-Santé-Plantes-Bosquet-Inauguration

Souveraineté sanitaire : Le SG du ministère de l’Environnement inaugure le bosquet médicinal Dr Jean Marie Sawadogo

Ouagadougou, 27 juillet 2025 (AIB)-Le secrétaire général du ministère de l’Environnement, Dr Boureima Kouanda, a inauguré, hier samedi, dans la commune rurale de Saaba, le bosquet médicinal Dr Jean Marie Sawadogo, fort de 250 espèces végétales destinées à contribuer aux soins des Burkinabè et à la souveraineté sanitaire du pays.

Le secrétaire général du ministère de l’Environnement, Dr Boureima Kouanda, accompagné de plusieurs officiels, s’est rendu le samedi 26 juillet 2025 dans le village de Zakin, commune rurale de Saaba, à l’Est de Ouagadougou, pour présider une activité à la fois sanitaire et écologique.

Il s’agissait de l’inauguration du bosquet médicinal Dr Jean Marie Sawadogo, qui abrite 250 espèces végétales sur une superficie de 1,5 hectare, extensible à 6 hectares.

Pour Dr Kouanda, cette initiative privée constitue une première, après les 45 bosquets médicinaux lancés par le ministre de l’Environnement, Roger Baro, sous les hautes instructions du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Il a expliqué que ces bosquets s’inscrivent dans la vision du Chef de l’État, qui est de permettre aux Burkinabè de se soigner à partir de leurs ressources endogènes, et ainsi de reconquérir leur souveraineté sanitaire.

Dr Boureima Kouanda s’est également réjoui que le site dispose d’un système d’adduction d’eau solaire et d’un dispositif d’arrosage goutte à goutte, qui permettront de soutenir les jeunes plants durant les périodes de forte chaleur et les épisodes de sécheresse.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé Dr Adjima COMBARY a salué une démarche scientifique audacieuse, ainsi qu’un acte écologique susceptible de contribuer à la construction d’une souveraineté sanitaire durable.

Le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Burkina Faso , Dr Nao Nedié s’est quant à lui réjoui de l’existence de ce « laboratoire à ciel ouvert », qui accueillera bientôt les étudiants des différentes universités du pays.

En rappel, ce bosquet est une initiative vieille de 25 ans, portée par Dr Jean Marie Sawadogo, qui avait pour ambition d’accompagner le Burkina Faso dans sa vision de produire ses propres médicaments à partir de ressources locales, afin de garantir à chaque citoyen des soins de qualité, accessibles et adaptés.

Le flambeau a été repris par sa famille, sous la conduite de son fils, Dr Anicet Sawadogo, par ailleurs directeur général du Laboratoire GAMET.

Dr Sawadogo a rappelé que son défunt père voyait dans chaque feuille, chaque racine, chaque écorce, non pas de simples remèdes de « grand-mère », mais des solutions thérapeutiques puissantes, à condition qu’elles soient étudiées, standardisées et produites avec la rigueur scientifique requise.

« Il a magnifié nos traditions, non pas en les figeant, mais en les hissant au rang de science, prouvant que nos valeurs locales, notre pharmacopée, pouvaient et devaient être une source de fierté et d’innovation », a poursuivi Dr Anicet Sawadogo.

Avec l’ensemble de la famille, des partenaires et l’accompagnement des autorités, il s’est engagé à poursuivre le combat.

« Le Laboratoire GAMET, fort de cet héritage, s’engage à poursuivre et à amplifier cette œuvre. Nous continuerons d’investir dans la recherche, dans la culture durable de ces plantes, et dans la production de médicaments de qualité, « cultivés par des Burkinabè, récoltés par des Burkinabè, exploités par des Burkinabè et pour la santé des Burkinabè ». C’est notre contribution à la construction d’un Burkina Faso autonome, résilient et fier », a promis Dr Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

NO/ata