Diplomatie : Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso aux Etats-Unis prend service

Ouagadougou, 27 juillet 2025 (AIB)-Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis d’Amérique, Son Excellence Kassoum Coulibaly, a présenté le jeudi 24 juillet 2025, ses lettres de créance au président américain Donald Trump, lors d’une cérémonie officielle à la Maison Blanche.

Portant la « tenue de combat » symbolique du Burkina Faso, le diplomate burkinabè a remis en main propre les lettres de créance signées du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, marquant ainsi le début officiel de sa mission diplomatique à Washington.

Dans une correspondance adressée au Département d’État américain à l’occasion de cette cérémonie, l’ambassadeur Coulibaly a salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, malgré le contexte sécuritaire difficile auquel fait face le Burkina Faso et l’Alliance des États du Sahel (AES).

« Mon pays fait face, depuis une décennie, à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, alimentée par des terroristes affiliés à Al Qaïda et à l’État islamique », a rappelé le diplomate, tout en soulignant l’engagement des autorités burkinabè à rétablir la paix et la stabilité.

Selon M. Coulibaly, l’arrivée au pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré a marqué un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme. Il a mis en avant les avancées réalisées grâce à la mobilisation des forces vives de la Nation, notamment la reconquête de portions importantes du territoire national et le retour progressif des déplacés internes.

Le Burkina Faso, a-t-il ajouté, s’emploie à bâtir un État « plus sûr, plus souverain et plus résilient », en misant sur ses ressources internes mais aussi sur des partenariats stratégiques reposant sur l’égalité et la confiance mutuelle.

En retour, le président américain Donald Trump a réaffirmé l’intérêt commun des deux nations pour la prospérité et le développement. « Nous avons des opportunités de collaboration dans des domaines tels que le commerce, l’énergie, les mines et les télécommunications », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

Source : Ambassade du Burkina Faso à Washington