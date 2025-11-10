Sous le patronage royal, la Conférence et le Salon du Hajj 1447 AH s’ouvrent à Djeddah

Djeddah, 10 novembre 2025, SPA — Placée sous le haut patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, la cinquième édition de la Conférence et du Salon du Hajj 1447 AH, organisée par le ministère du Hajj et de la Omra en coopération avec le Programme de Service aux pèlerins, l’un des programmes de la Vision saoudienne 2030, a été inaugurée aujourd’hui à Jeddah Superdome sous le thème « De La Mecque au monde ».

L’événement a également marqué le lancement du premier Forum sur l’histoire du Hajj et des Deux Saintes Mosquées, organisé par la Fondation Roi Abdulaziz pour la Recherche et les Archives (Darah), en présence de plusieurs princes, ministres, représentants de pays islamiques et responsables des bureaux des affaires du Hajj.

La cérémonie d’ouverture a débuté par une récitation du Saint Coran, suivie de la lecture du message du Roi Salman, prononcé au nom du souverain par Son Altesse Royale le Prince Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, vice-gouverneur de la région de La Mecque et vice-président du Comité permanent du Hajj et de la Omra.

Dans son discours, le Roi a souligné : « Grâce à la volonté de Dieu, le Royaume d’Arabie Saoudite poursuit les efforts bénis entrepris par les rois saoudiens depuis le règne de Sa Majesté le Roi Abdulaziz Al Saud au service des Deux Saintes Mosquées et de leurs visiteurs.

Nous saluons le succès du Hajj de l’an dernier 1446 AH, marqué par une organisation exemplaire et des services de grande qualité, fruit des efforts considérables et de la coordination entre les différents organismes de l’État. Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre le développement et l’amélioration des services destinés aux pèlerins et aux visiteurs, afin de leur permettre d’accomplir leurs rites en toute sérénité et tranquillité. Enfin, nous vous remercions pour votre présence à cette conférence, en demandant à Dieu que ses résultats contribuent à renforcer la coopération et la coordination communes pour poursuivre les succès des éditions précédentes. »

Pour sa part, Son Altesse Royale le Prince Faisal bin Salman bin Abdulaziz, conseiller du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et président du conseil d’administration de la Darah, a souligné que le Forum sur l’histoire du Hajj et des Deux Saintes Mosquées constitue une initiative scientifique visant à retracer l’évolution du Hajj au fil des époques, depuis l’ère préislamique jusqu’à l’époque saoudienne.

Le Prince Faisal a annoncé le lancement officiel de ce forum en partenariat avec le ministère du Hajj et de la Omra et le Programme de Service aux pèlerins.

De son côté, le ministre du Hajj et de la Omra, Tawfig Al-Rabiah, a déclaré que la conférence illustre le soutien constant de la direction saoudienne et son engagement à développer l’écosystème du Hajj dans le cadre de la Vision 2030, afin de faciliter le parcours des pèlerins et d’enrichir leur expérience spirituelle et humaine.

Le ministre a révélé que plus de 60 % des contrats essentiels pour les pèlerins ont déjà été conclus, et que 50 % des lieux saints sont prêts à accueillir les fidèles, la totalité devant être achevée d’ici le 1er Dhou al-Qa’dah. Il a également indiqué que l’application « Nusuk » compte désormais plus de 40 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Lors de la cérémonie, le vice-gouverneur de La Mecque a officiellement inauguré les activités de la conférence, qui se poursuivront du 9 au 12 novembre 2025, avec plus de 143 sessions et ateliers réunissant des experts et intervenants de plus de 150 pays. Un extrait du film documentaire intitulé « Le flux humain » a ensuite été présenté, relatant les expériences personnelles de pèlerins issus de diverses nationalités avant, pendant et après l’accomplissement du Hajj.

La cérémonie s’est conclue par la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente entre les entités participantes, visant à renforcer la coopération dans les domaines technologiques, opérationnels et de la qualité des services rendus aux pèlerins.

