Boulgou : Mise en place du Conseil d’école du collège An-NOUR de Bittou

Bittou 9 Nov. 2025 (AIB) – Les responsables du collège An -Nour de Bittou ont tenu sa première assemblée générale de l’année 2025 2026, le samedi 8 novembre 2025 au cours de laquelle, 14 membres du bureau exécutif issu de diffèrent couches sociales ont été élus.

Au total, 14 membres du bureau exécutif ont été élu par vote à main levée.

Le fondateur de l’établissement, Boukare Zampaligre, a exprimé sa satisfaction pour la mise en place de la nouvelle structure. M. Zampaligré a expliqué aux participants les objectifs, les attentes et le fonctionnement de conseil d’école dans les établissements voulu par les autorités actuelles.

Il a lancé un appel aux parents d’élèves à faire preuve de responsabilité dans l’éducation des enfants.

Le fondateur a également demande aux bureaux exécutifs d’accompagner les enseignants pour la réussite des élèves.

Le Conseil d’école remplace l’association des parents d’élèves, qui existe depuis les années 1970.

Le président élu a exprimé sa satisfaction et a remercié les participants pour la confiance placée en lui. Il a promis de relever les défis.

La cotisation de Conseil d’école est désormais à 1000 FCFA au lieu de 3000 FCFA de l’ancien APE.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-ata